Demetrio Albertini, l'ex milanista non decolla: 2023 in perdita per la sua Srl

Consulenza sportiva e padel, l'ex milanista Albertini fa flop: 2023 in perdita per la sua Srl

Non è un grande affare il gioco del padel per Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e pioniere di questo sport in Italia. Qualche giorno fa, infatti a Milano s’è svolta l’assemblea dei soci della Demetrio Albertini srl per approvare il bilancio del 2023 chiuso con una perdita di 220mila euro, triplicata rispetto a quella di 71mila euro del precedente esercizio.

La società è nata nel 2020 da Albertini e Lorenzo Alfieri, già country manager in Italia di Jp Morgan Asset Management, e di cui oggi sono soci paritetici al 47,7% mentre la quota residua del 5,2% del capitale è in mano al banker Massimo Armanini. La Demetrio Albertini srl, nata per operare nella consulenza dei diritti relativi all’attività sportiva ed artistica, ha poi creato la Padel Life Milano srl (peraltro fusa per incorporazione proprio lo scorso anno) che gestisce un noto impianto sportivo di questa disciplina a Citylife. Ma i risultati non sono eccezionali tanto che nel 2023 i ricavi sono stati di 1,4 milioni rispetto a quelli di 1,2 milioni del precedente esercizio.

In particolare 943mila euro sono stati i ricavi dall’organizzazione di eventi sportivi, 193 mila euro sono arrivati dalle sponsorizzazioni e 250mila euro dalle consulenze sportive. La società di Albertini e Alfieri gestirà poi sempre a Citylife la nuova Atlante Arena che aprirà nel 2025: alta 12 metri, su una superficie di 2800 mq ospiterà 7 campi da padel.