Deutsche Bank, Elisabetta Grassi head of insurance platform Private Bank Italy

Deutsche Bank, Elisabetta Grassi nuova head of insurance platform Private Bank Italy

Deutsche Bank annuncia l’ingresso di Elisabetta Grassi come nuova head of insurance platforms della Private Bank Italy. In questo ruolo, Grassi sarà responsabile delle relazioni con i partner assicurativi e della diffusione dei prodotti Life Insurance, in coerenza con la strategia globale della private bank, e dello sviluppo di soluzioni di protezione del patrimonio familiare per l’imprenditore e la sua famiglia. Grassi riporterà localmente alla head of product platforms and sustainable solutions & chief investment office (ppss & cio) Italy Manuela Maccia e, a livello di Gruppo, ad Andreas Hog, global head of insurance solution.

Grassi vanta una lunga esperienza nella divisione wealth management di Ubs dove ha ricoperto il ruolo di head of wealth planning life insurance della succursale italiana. Formata presso le direzioni commerciali e strategiche di principali realtà bancarie italiane e internazionali, nella sua carriera ha contribuito alla realizzazione di progetti di espansione e internazionalizzazione del business assicurativo, maturando una profonda conoscenza del mercato e della sua regolamentazione.

Laureata a pieni voti in Scienze Statistiche Economiche presso l'università degli Studi di Bologna e specializzata in Marketing Management dei servizi bancari, finanziari e assicurativi presso la School of Management SDA Bocconi, ha collaborato con il dipartimento di Economia Aziendale della facoltà di Economia di Brescia come docente dei seminari di approfondimento FSE sull'offerta Bancaria di prodotti e servizi finanziari di risparmio gestito.

Manuela Maccia, head of ppss & cio Italy, ha dichiarato: “diamo un caloroso benvenuto a Elisabetta nel nostro team di professionisti dei prodotti. La sua lunga esperienza, unita a una consolidata rete di relazioni nella comunità assicurativa, rappresenteranno un prezioso contributo ai piani di crescita e di consolidamento della proposta di soluzioni di investimento integrate per la clientela della Private Bank Italia di Deutsche Bank”.