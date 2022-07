Pensioni, bonus 200 euro e tagli in bolletta: nuovo incontro Draghi-sindacati

Draghi incontra i sindacati. Landini: "Siamo sulla strada giusta"

Bonus 200 euro anche ai lavoratori precari e stagionali, interventi strutturali sulla decontribuzione per i lavoratori dipendenti, al fine di anticipare la rivaluzione delle pensioni, nuovi sostegni contro il caro energia: l'incontro tra il premier Draghi e i sindacati, tenutosi questa mattina a Palazzo Chigi, ha messo sul tavolo tutti i nodi ancora aperti del prossimo decreto Aiuti, creando un confronto "costruttivo" tra governo e parti sociali, le quali si dicono soddisfatte.

"Oggi ci sono state alcune prime risposte che vanno in direzione delle nostre richieste, ora dovremo vedere concretamente i contenuti del decreto che il governo ha detto sara' pronto entro la prossima settimana", ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini al termine dell'incontro.

"Consideriamo importante il fatto che il governo si è impegnato a erogare i 200 euro di luglio anche a quei lavoratori precari e stagionali che erano stati esclusi e questa è una nostra richiesta ed è un punto importante. Nel decreto su cui stanno lavorando hanno indicato un aumento della parte decontribuita aumentando il netto in busta paga, con un provvedimento che andrebbe da luglio a dicembre, strutturale fino alla fine dell'anno". In definitiva, "hanno accolto una serie di nostre richieste, credo che l'incontro di oggi vada nella strada giusta siccome" anche se "l'entità e le quantità non ce le hanno ancora dette".

Draghi incontra i sindacati, Bombardieri: "Accolte le nostre richieste siamo soddisfatti"

Commenti positivi anche da parte del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri: "Interventi strutturali sulla decontrbuzione per i lavoratori dipendenti e per anticipare la rivalutazione delle pensioni prevista per gennaio, era quello che avevamo chiesto: stop ai bonus ma interventi strutturali", l'intervento è stato assicurato ai sindacati anche per "recuperare il bonus per i lavoratori, per esempio, in agricoltura che erano rimasti fuori; si sta lavorando, ha detto, anche sull'ipotesi di non diminuire la decontribuzione per le aziende che non rinnovano i contratti: sono state accolte le nostre richieste e siamo soddisfatti", ha concluso.

Draghi incontra i sindacati, in campo 14,3 miliardi di risorse

A proposito di cifre, durante la riunione di questa mattina tra il presidente del Consiglio Mario Draghi ai segretari di Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi, il ministro dell’Economia Daniele Franco ha illustrato le linee essenziali del decreto che il Governo si appresta ad approvare nei prossimi giorni. La cornice sono i 14,3 miliardi di euro, come emerso dalla Relazione approvata ieri in Cdm e presentata al Parlamento.

L’idea è quella di realizzare pochi interventi su pochi temi importanti, utilizzando gli spazi fiscali disponibili soprattutto per interventi che prorogano quelli già effettuati. Si tratta di “cifre non banali” ha sottolineato il Presidente del Consiglio. L’obiettivo è contenere i costi dell’energia per famiglie, imprese ed enti pubblici, restituendo al sistema economico italiano le risorse dovute alle maggiori entrate registrate nei primi sei mesi dell’anno e confermando i saldi di bilancio già previsti.Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche il tema dell’emergenza siccità, delle crisi aziendali.

Decreto Aiuti bis, Orlando: "Siamo al lavoro per estendere la platea del bonus 200 euro"

"Al centro del confronto che abbiamo avuto oggi con i sindacati, le proposte per aumentare gli stipendi netti dei lavoratori agendo sui contributi previdenziali e l'anticipo della rivalutazione prevista all'inizio del prossimo anno per i pensionati. Siamo al lavoro per estendere ulteriormente la platea dei beneficiari del bonus da 200 euro. Grazie al dialogo sociale continuiamo il lavoro per rafforzare la protezione per i lavoratori, i pensionati, le famiglie e le imprese dai costi dell'inflazione e del caro energia. Dal confronto utili suggerimenti sui quali continuiamo l'approfondimento, a partire dall'estensione della tassa sugli extraprofitti", ha affermato il ministro del Lavoro Andrea Orlando dopo l'incontro a Palazzo Chigi sul decreto Aiuti bis.