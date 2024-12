Dl ambiente, via libera del Senato. Stoccaggi, idrocarburi e economia circolare: ecco le novità

Dl ambiente, via libera del Senato: dagli stoccaggi all’idrico, ecco le novità

L'Aula del Senato ha approvato la fiducia richiesta dal Governo sul Decreto Legge Ambiente, nel testo licenziato dalla Commissione, dando così il via libera al provvedimento che ora passerà all'esame della Camera. Il voto favorevole è stato di 93 senatori, 59 contrari e nessun astenuto. Il decreto, che dovrà essere convertito in legge entro il 16 dicembre, prevede misure urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare e l'attuazione di interventi per le bonifiche dei siti contaminati e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

Il provvedimento include, tra le altre cose, la semplificazione delle normative sulle valutazioni ambientali, con una priorità per progetti strategici come il geostoccaggio di CO2. Viene previsto anche il rafforzamento dei poteri del commissario unico per la gestione del riuso delle acque reflue urbane e modifiche specifiche per l'acquedotto pugliese. Inoltre, viene abrogato il piano Pitesai, con la limitazione dei permessi per l'estrazione di idrocarburi, e viene incentivato il riuso e il riciclo dei rifiuti. Le misure contro il dissesto idrogeologico sono potenziate con nuove risorse e semplificazioni per le bonifiche.

Il dibattito in Commissione Ambiente si è intensificato a causa di un emendamento proposto da Adriano Paroli (FI), che avrebbe consentito l’ingresso di privati, a determinate condizioni, nelle società pubbliche in house per la gestione dei servizi idrici. La proposta è stata ritirata, con l'intenzione annunciata dal Governo di includere questa misura nella prossima manovra finanziaria.