Dl liquidità, M5S: "Imprenditori restituiranno prestiti dai 6 ai 10 anni"

“È stato approvato un importante emendamento al dl Liquidità che rafforza le garanzie in favore delle piccole e medie imprese. Questa modifica emendativa - approvata a prima firma del deputato M5S Raphael Raduzzi - nasce da una mia proposta, riguarda i prestiti agevolati alle imprese e prevede l’innalzamento della restituzione da 6 a 10 anni, con la garanzia del 100%", così su Facebook la deputata dei 5 Stelle Maria Laura Paxia. "Da imprenditrice mi sento particolarmente coinvolta dalla crisi scaturita dall’emergenza coronavirus e conosco bene le difficoltà a cui sono andati incontro in questo periodo buio le nostre piccole e medie imprese, che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia. Stiamo, quindi, migliorando il provvedimento perché il nostro obiettivo primario è la ripartenza e dobbiamo farlo garantendo alle imprese le migliori condizioni possibili per tornare competitive”.