Dl Ristori, Castelli: "Subito fondi per attività in perdita, via istruttoria"

"Non si può aspettare, serve una misura per ristorare le attività che, pur non avendo chiuso, in questi mesi hanno subito un calo di fatturato importante. Come MoVimento 5 Stelle ne siamo estremamente convinti. Per questo ho chiesto, ai competenti Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, di avviare un'istruttoria per determinare l'impegno finanziario di un nuovo contributo a fondo perduto che sia destinato a quelle attività imprenditoriali, professionali, di lavoro autonomo e artigiano che, pur non avendo direttamente subito limitazioni dai DPCM, hanno comunque avuto un impatto negativo sul fatturato". Lo spiega il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli in un post su Facebook.

"Insomma una misura che vada a ristorare attività che non hanno preso nulla fino ad ora, fatta eccezione per le misure dei mesi del lockdown totale, e che nel 2020 stanno registrando un calo di fatturato importante", spiega Castelli. "È un intervento che per noi ha la massima priorità, perché sostenere il nostro tessuto produttivo, ed aiutarlo a superare questa fase di emergenza, vuol dire sostenere il Paese - aggiunge - Dobbiamo continuare a mettere in campo tutte le risorse necessarie per contrastare gli effetti negativi della pandemia, mentre andiamo avanti a ridisegnare un Paese più verde, digitale, semplice. E dove gli investimenti in sanità, istruzione, ricerca, rappresentino la normalità. Cosa che noi, da quando siamo al Governo, stiamo facendo".