Donne in carriera, Giorgia Favaro nuova leader di McDonald’s Italia

Giorgia Favaro nuova AD di McDonald’s Italia

A partire dal 15 gennaio, McDonald’s Italia accoglierà Giorgia Favaro come nuova amministratrice delegata, prendendo il testimone da Dario Baroni. Baroni, che ha guidato l'azienda dal 2021, assumerà ora il ruolo di senior vice president Iombu, supervisionando 11 nazioni europee, compresa l'Italia.

Favaro ha iniziato il suo percorso in McDonald’s nel 2017, scalando posizioni chiave fino a diventare direttrice marketing per l'Italia e successivamente coordinando le strategie di marketing di 12 Paesi europei. Dopo una recente esperienza come direttrice field per l'area sud in Italia, ha ampliato ulteriormente le sue competenze nell'ambito operativo. La sua carriera include esperienze significative in aziende come Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Danone e Vodafone.

Riguardo al suo nuovo incarico, Favaro ha dichiarato: “Essere alla guida di McDonald’s Italia è un grande onore. Siamo fra i Paesi con il tasso di crescita e sviluppo più alti al mondo e i prossimi anni saranno molto importanti per consolidare questi primati, evolvere ed innovare ancora”. Con una presenza consolidata di 37 anni in Italia, McDonald’s conta attualmente su oltre 680 ristoranti nel territorio nazionale, di cui il 90% operati in franchising. Questi ristoranti danno lavoro a 32mila persone, servendo quotidianamente 1,2 milioni di clienti.