McDonald's dopo le 10:30 del mattino? Meglio evitarlo! La rivelazione. VIDEO

Un ex-dipendente spiega perchè sarebbe meglio evitare di mangiare al McDonald's alle 10:30 del mattino

Questa rivelazione potrebbe far storcere il naso agli amanti più sfegatati della famosa catena di fast-food. Secondo quanto riferito da un ex-dipendente di McDonald's, ci sono momenti in cui sarebbe meglio evitare di mangiare lì. A far emergere questa interessante scoperta è stato Mike Haracz, ex-chef della celebre "M dorata", in un breve video pubblicato sul suo profilo TikTok, ripreso dal sito online Gamberosso.it, e che ha immediatamente fatto, a sua volta, il giro del web.

Ci sono segreti che le grandi aziende custodiscono gelosamente, come la ricetta segreta della Coca-Cola o quella della Nutella. Anche la celebre catena globale di fast food, McDonald's, cela alcuni misteri, e svelarlo è proprio un suo ex-dipendente. Mike Haracz sconsiglia vivamente di entrare in un McDonald's alle 10.30 del mattino e ordinare uno dei piatti del menu riservato alla colazione, come un McMuffin. Il motivo? A quell'ora McDonald's passa dal menu "colazione" a quello del "pranzo", e questa transizione comporta significative modifiche nei tempi di preparazione e nelle temperature di cottura, causando pertanto un servizio più caotico e lento.

Secondo quanto Mike riferisce: "Bisogna cambiare le temperature e le tempistiche delle griglie, togliere la colazione dai display e sostituire con il pranzo, e poi cambiare buona parte degli ingredienti." D'altro canto, la catena ha guadagnato notorietà per la sua straordinaria velocità nel preparare e servire i menu; da McDonald's, ogni aspetto è sincronizzato al secondo. Questa frenesia è altamente richiesta anche dal personale che deve seguire rigorosamente le procedure stabilite. Ma se mai qualcuno volesse fare colazione in ritardo o pranzare prima del solito, nelle cucine si scatena un vero e proprio pandemonio.

A fornire un'ulteriore prospettiva sulla questione, c'è anche la testimonianza di Mattia Albani, ex-dipendente ed esponente del collettivo di giornalisti e scrittori di Popoff Quotidiano. "Per darvi un'idea, da quando un cliente si mette in fila a quando riceve il vassoio con la sua ordinazione devono passare duecentodieci secondi. Ogni cassa ha un cronometro che inizia a scandire il tempo appena si comincia a digitare l'ordine sullo schermo. Quando il cliente se ne va col suo vassoio, il cronometro di ferma."

In altre parole, ogni momento è scandito con precisione al decimo di secondo, e non c'è alcuna tolleranza per eccezioni, né da parte dell'azienda né, ancor meno, da parte dei clienti stessi, i quali pretendono che gli standard di tempistica a cui sono abituati da McDonald's siano sempre rispettati. "La cucina di un McDonald's, alla fine, funziona come una catena di montaggio," aggiunge Albani. "I tempi sono dettati dai timer e da cicalini. Niente è lasciato al caso. Tutti sano quello che devono fare. Tutti sono coordinati. Tutti si muovo insieme. Come gli ingranaggi di un orologio, per intenderci. L'obbiettivo è: servire i clienti il più velocemente possibile e con la migliore qualità possibile".