Donne, servizi digitali e management: così Intesa rafforza Banca dei territori

Intesa riorganizza la Banca dei territori: pronte nuove strutture per supportare i clienti

Più valore alla presenza femminile, all'innovazione digitale, al management e al servizio clienti: Intesa Sanpaolo rafforza la divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, riorganizzando l'intera struttura secondo criteri di “efficienza e miglioramento”: un primo importante passo in coerenza con le linee-guida del nuovo piano d'impresa.

Banca dei territori, divisione del gruppo focalizzata sul mercato e sulla centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con le persone, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit, dedicata ai segmenti di clientela retail, exclusive e imprese, registra un fatturato non superiore a 350 milioni di euro. La nuova configurazione della rete conta a oggi 3.455 tra filiali e punti operativi sull'intero territorio nazionale con 13,4 milioni di clienti.

Come già anticipato, una delle chiavi del rafforzamento sarà la valorizzazione del talento femminile: viene istituita una nuova struttura centrale di coordinamento affidata a Virginia Borla, sono confermate alla guida di direzioni di business e territoriali Anna Roscio, Cristina Balbo, Cristina Motta e Francesca Nieddu, mentre fanno il loro ingresso alla guida di una direzione Tiziana Lamberti e Alessandra Florio.

Ma non solo. Nel nuovo modello organizzativo avranno grande rilievo le strutture dedicate ai servizi digitali e alla nuova banca digitale Isybank. Come annunciato dal consigliere delegato, Carlo Messina, con il nuovo Piano d'Impresa Intesa Sanpaolo si proietta nel futuro, focalizzandosi sulla solida creazione e distribuzione di valore, investendo in tecnologia, intelligenza artificiale e innovazione ( leggi qui la presentazione del piano ).

Infine, l'ennesima novità di rilievo la nuova struttura centrale di coordinamento "People, Business, Development & Control Management" a diretto riporto del responsabile di divisione e affidata a Virginia Borla. “Con la riorganizzazione ed il rafforzamento che annunciamo, la nostra divisione sarà ancor più uno dei motori essenziali del rinnovamento e delle azioni che il nostro gruppo intende attuare nel prossimo quadriennio”, ha detto Stefano Barrese, numero uno della divisione.