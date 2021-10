Donnet, mani sull'84% di Cattolica: il Leone ingloba la compagnia veronese

Si chiude l'opa di Generali su Cattolica Assicurazioni. Alla fine il Leone di Trieste ha conquistato l'84,47% del capitale della compagnia assicurativa, di cui già possedeva il 23,6% circa. Al termine dell'ultima giornata utile per consegnare le azioni, le adesioni sono a quota 79,6% delle azioni oggetto dell'offerta. A Piazza Affari il titolo di Cattolica perde il 2,66%, Generali chiude in rialzo dello 0,05%. Solo ieri l'Opa di Generali su Cattolica aveva superato la soglia minima del 50%, con il Leone arrivato a conquistare complessivamente il 53,8% della compagnia veronese, contando il 23,6% che già deteneva. E oggi arriva la conferma dell'incremento, con la chiusura totale all'84,5%. Un balzo in avanti fiutato già qualche giorno fa, dopo che l'economista e filantropo statunitense Warren Buffet aveva deciso di consegnare il suo pacchetto di poco sotto il 7%. Mossa che ha convinto anche anche altri investitori, come secondo i rumors di mercati, l'ente scaligero Fondazione Cariverona. In ogni caso, la conquista del Leone resta una data da ricordare: non accadeva dal 2013 che un'opa si chiudesse senza rilancio da parte dell'offerente. Donnet, in questo caso, ha giocato bene la sua partita.