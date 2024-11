Dossieraggi, Leonardo Maria Del Vecchio ad Affari: “Ho chiarito la mia posizione” 

Del Vecchio ad Affari: “Ho chiarito la mia posizione”

“Sono soddisfatto dell’interrogatorio dove ho potuto chiarire la mia posizione. Auspico che la giustizia faccia il suo corso e che il prima possibile venga richiesta l’archiviazione dai reati contestati”, ha dichiarato ad Affaritaliani Leonardo Maria Del Vecchio alla fine dell’interrogatorio odierno con i pm.

L’imprenditore, figlio del fondatore di Luxottica, ha trascorso l’intero pomeriggio di ieri a rispondere alle domande della magistratura. Indagato nell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano per presunti accessi abusivi a sistemi informatici e dossieraggi illegali, ha richiesto personalmente l’interrogatorio, svolto in una caserma anziché al Palazzo di Giustizia, per dimostrare di essere lui parte lesa.

Assistito dall’avvocata Maria Emanuela Mascalchi, Del Vecchio ha ribadito la propria estraneità alle accuse, sostenendo, tramite il legale, di essere vittima piuttosto che responsabile dei fatti contestati