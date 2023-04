Ecco quanto guadagna Lapo Elkann, patrimonio incredibile

Lapo Elkann, guadagni stellari e patrimonio senza fine. Ecco a quanto ammonta

Rampollo della famiglia Agnelli e protagonista per anni dei giornali di gossip italiani. Lapo Elkann nel corso degli anni ha fatto parlare molto di sé, anche se non sempre nel migliore dei modi. Ma sebbene in tanti conoscano le storie da “cattivo ragazzo” del nipote dell’Avvocato, non sono in molti a conoscere le cifre relative al suo patrimonio.

Lapo Elkann, secondogenito di Margherita Agnelli e del giornalista e scrittore Alain Elkann, nasce a New York e ha altri due fratelli: John, presidente del gruppo Stellantis e Ginevra. La sua carriera inizia da metalmeccanico nella catena di montaggio della Piaggio a Pontedera nel 1994.

Da quel momento cambierà diverse aziende fino ad arrivare prima in Ferrari e poi in Maserati. Solo nel 2001 diventa assistente personale di Henry Kissinger in America ma lavorerà con lui solo un anno a causa delle precarie condizioni di salute del nonno Gianni che lo riportano in Italia.

Arrivato nel Bel Paese entra in Fiat per dedicarsi alla comunicazione ed inizia a lanciare merchandising di vario tipo. Solo però nel 2004, quando il fratello diventa presidente di Fiat, oltre che di Alfa Romeo e Lancia, comincerà a dedicarsi all’azienda, lanciando ad esempio la nuova 500.

Nel 2007 lancia insieme ad un gruppo di amici Italia Indipendent, società di abbigliamento e accessori di lusso. Ma non è tutto. Tra i progetti più importanti, quello lanciato con Luca Cordero di Montezemolo, Ferrari Tailor Made e Garage Italia in collaborazione con lo chef Carlo Cracco.

Con così tante collaborazioni e intuizioni non è difficile pensare che gli introiti del rampollo di casa Agnelli siano molti. Soltanto per la sua collaborazione con Maranello, secondo quanto riporta Trend-online, Lapo porterebbe a casa in un anno circa 97.614 euro, mentre il suo patrimonio ammonterebbe alla cifra monstre di circa 7 miliardi di euro.