Edizione Holding, Alessandro Benetton presidente operativo. Deleghe pesanti

Edizione Holding, Alessandro Benetton e la "collegialità"

Alessandro Benetton non sarà un semplice presidente in Edizione Holding, ma avrà un ruolo "operativo". A lui e all'ad Enrico Laghi saranno affidati i piani strategici e industriali dell'azienda di famiglia. Nel verbale dell'ultimo cda - si legge sul Sole 24 Ore - è stata definita la spartizione delle deleghe all'interno del consiglio. Al figlio di Luciano Benetton sarà affidato il compito, a distanza di tre anni dalla scomparsa di Gilberto, di sostituire la figura storica dello zio in veste più moderna e collegiale.

In sintesi Alessandro Benetton con l'ad Laghi - prosegue il Sole - dovrà occuparsi di tracciare le linee guida della strategia futura di Edizione, dagli investimenti nelle controllate fino ad un percorso potenziale di diversificazione o focalizzazione su un unico business. Importante per il nuovo corso sarà il ruolo della "collegialità". Per il futuro di Atlantia, Autogrill e Benetton Group le decisioni verranno prese insieme al resto dei componenti della famiglia. Per la cessione di questi tre asset strategici dei Benetton servirà l'approvazione dell'assemblea di Edizione, con almeno il 62,5% dei voti.

