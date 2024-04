Ef a sostegno dei giovani: cinque settimane di studio e stage all'estero

Ef Education Fist lancia "Global Intern 2024", uno stage formativo per i giovani

Offrire ai giovani, ragazzi e ragazze, l’opportunità di ampliare le proprie prospettive professionali e culturali attraverso un'esperienza internazionale: è questo l’obiettivo di “Global Intern 2024”, l’esclusivo stage lavorativo e formativo in alcune delle più rinomate destinazioni del mondo, sponsorizzato anche quest’anno da EF Education First, la più grande organizzazione internazionale nel settore della formazione.

Lo stagista "Global Intern 2024" vivrà un'esperienza completa di studio e lavoro all'estero, consistente in un corso di lingua di una settimana seguito da un tirocinio internazionale di quattro settimane presso una delle sedi EF, situate nelle affascinanti città di Parigi, Città del Capo, Berlino, Barcellona, Perth, Sydney o Malta. EF provvederà al finanziamento del viaggio, dell'alloggio e del corso, offrendo così un'esperienza senza eguali nel panorama dell'istruzione internazionale.

I candidati saranno selezionati da un team di esperti EF sulla base del loro curriculum vitae e di un video personale in inglese, nel quale dovranno esprimere la propria visione sul ruolo dell'apprendimento linguistico nel contribuire alla costruzione di un mondo migliore. "Global Intern rappresenta non solo un'opportunità unica per arricchire il proprio percorso professionale, ma anche un ponte verso la costruzione di una rete internazionale di contatti duraturi", afferma Natalia Anguas, Amministratore Delegato di EF Italia. "Siamo alla ricerca di individui che incarnino i valori e le aspirazioni della gioventù contemporanea: apertura mentale, curiosità per il mondo e spirito d'avventura. Queste qualità, unite alla partecipazione a Global Intern, contribuiranno a formare i futuri leader di un mondo sempre più competitivo".

La partecipazione alle selezioni è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni, registrandosi sul sito ufficiale http://www.ef.com/globalintern.it . Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 30 aprile 2024. Tutte le informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito web dedicato. Con l'undicesima edizione di questa iniziativa, EF Education First riafferma il suo impegno nel valorizzare la formazione internazionale, confermando la sua capacità di individuare e valorizzare i giovani talenti destinati a emergere nel mondo del lavoro