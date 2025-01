Elettra Lamborghini e quell'errorino nei bilanci: omessi ricavi per oltre 300mila euro nelle fatture

Elettra Lamborghini e quell'errorino nei bilanci

Quando qualche mese fa era uscita la notizia che era finita indagata dalla Guardia di Finanza per “omessi ricavi” per oltre un milione di euro, Elettra Lamborghini aveva replicato sui social che era “tutto in regola” circa i numeri della sua società Deseos Ent. con cui sviluppa il business di “influencer” con oltre 7 milioni di follower.

Ma ora la stessa Lamborghini mette nero su bianco che si era sbagliata e che aveva mancato di contabilizzare fatture per oltre 309mila euro. Lo si scopre leggendo il bilancio del 2023 della sua società dove la nota integrativa riporta un capitolo intitolato appunto “correzione di errori rilevanti”.

In esso si scrive che “in relazione all’obbligo di segnalare gli errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, con riferimento agli esercizi compresi nel periodo 2019-2022, si attesta che non sono stati rilevati, per mero errore, nonostante la disponibilità di tutte le informazioni, costi per fatture da ricevere verso un unico soggetto per complessivi 305.110 euro”.

L’”errore” ha inciso sul saldo di apertura del patrimonio netto che peraltro a fine del 2023 era di circa 800mila euro. L’accertamento delle Fiamme Gialle sulla società della Lamborghini faceva parte del progetto più ampio di controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza sui profitti che provengono dai profili social dei più noti influencer italiani.

A marzo del 2024, infatti, erano incappati in accertamenti analoghi già altri influencer, come il dj e imprenditore Gianluca Vacchi e lo youtuber Luis Sal. Tornando ai numeri di Deseos Ent. il bilancio s’è chiuso con 738mila euro di ricavi in crescita dai 508mila euro del precedente esercizio e un utile in lieve progresso anno su anno da 282mila a oltre 300mila euro.

La liquidità è migliorata da 707mila ero a oltre 1,2 milioni a fronte di debiti per 600mila euro. Deseos Ent. ha il 51% della El Beauty srl che ha da poco aperto l’omonimo centro estetico e spa a Milano.