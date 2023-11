Elio Lorenzoni, il fidanzato di Belen Rodriguez "vale" meno di 5mila euro

Il fidanzato di Belen Rodriguez e suo prossimo sposo? “Vale” meno di 5mila euro. E’ un po’ paradossale ma oggi Elio Lorenzoni, classe 1989, compagno della nota showgirl argentina a cui ha appena donato un anello e definito da molti “imprenditore nel ramo dei motori” è in realtà in Italia detentore di un’unica partecipazione. E’ infatti azionista con il solo 13,33%, per un valore nominale della quota di 4mila 896 euro, della Lorezoni srl. Questa è la società di cui il padre Mauro ha il 53,3% e la mamma Ivana il restante 33,3%.

La Lorenzoni basata a Bedizzole (Brescia) e costituita nel 1998 ma nata in realtà nel 1946, è una florida azienda di distribuzione di ricambi per motociclette di oltre 120 marche con un catalogo di 250mila prodotti. La Lorenzoni gode di buona salute perché nel 2022 ha registrato vendite per oltre 11 milioni (più o meno come l’anno prima) segnando un profitto di 190mila euro, potendo contare su un attivo di 8 milioni e un patrimonio netto di 4 milioni che quindi significa oltre mezzo milione per la quota di Elio.

Dal 1960 l’azienda seguendo l’evoluzione del mercato iniziò a rappresentare Vespa e Lambretta in tutta Italia con relativi pezzi di ricambio ed accessori. Tra il 1990 e il 2000 cavalcò il boom degli scooter automatici rappresentando Yamaha, Mbk, Malaguti e Peugeot, ricevendo il premio come “best seller” europeo. Dopo gli anni 2000 scelse di diventare grossista “B to B” di solo ricambi/accessori per tutto ciò che riguarda le due ruote, diventando nel 2010 trader ufficiale del gruppo Piaggio. Proprio lo scorso anno la Lorenzoni ha incorporato la controllata Enjoy Company.

Il futuro “suocero” di Belen possiede poi pariteticamente al 50% con la moglie la Helios srl che detiene l’Hotel La Corte a Bedizzole che nel 2022 ha registrato un fatturato di 329mila euro. Mauro Lorenzoni è poi accomandatario della Frama che possiede due vasti terreni sempre a Bedizzole. Il figlio Elio, invece, oltre a non essere nel consiglio d’amministrazione dell’azienda di famiglia, non risulta proprietario al catasto di fabbricati o terreni in Italia.