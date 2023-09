Elkann investe sulla fintech di N5 Now. Nuovo business con Jp Morgan e Walmart

Exor, Elkann punta su un startup argentina. Il round con colossi della finanza

Exor continua a diversificare, il nuovo investimento degli Elkann-Agnelli riguarda banche e assicurazioni: scelta una startup argentina per questo nuovo business. Tramite il braccio di venture capital, Exor Ventures, il gruppo - si legge su Milano Finanza - ha preso parte a un round di N5 Now, azienda sudamericana di software per il settore finanziario fondata nell'agosto 2017 da un gruppo di ex banker di Banco Santander. Exor Ventures non è stato l'unico big a credere nella società, perché nel round hanno partecipato anche alcune delle più grandi investment bank mondiali. Tra i nuovi investitori è presente, infatti, Illuminate Financial Management, società di venture capital che annovera tra i limited partner (cioe' gli investitori) colossi del calibro di Jp Morgan, Citi, Barclays, Bny Mellon, S&P Global, Jefferies.

Accanto a loro, in N5 Now hanno investito anche Madrone Capital Partners, una società di private equity associata alla famiglia Walton, partner di maggioranza di Walmart, Lts Investments, la holding di investimento delle famiglie Lehmann, Telles e Sicupira, e ArpexCapital, braccio di investimento di Andre Street e Eduardo Pontes, fondatori di StoneCo, un processore di pagamenti online brasiliano basato sul cloud che ha raccolto 1,5 miliardi di dollari con un'ipo nel 2018.

N5 Now - prosegue Milano Finanza - conta alcuni clienti globali tra cui Mastercard, Santander, Credicorp, Zurich Insurance, Atlas Bank, N26 e Sudameris. La startup offre diverse soluzioni tramite la sua piattaforma, consentendo ai suoi clienti di raggiungere la piena digitalizzazione, indipendentemente dal loro punto di partenza tecnologico ed è riconosciuta come l'unica piattaforma già pronta per l'openbanking. La piattaforma N5 Now integra sui canali di back-end, processi e sistemi che di solito sono isolati, come crm, incentivi e omnicanale.