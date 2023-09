John Elkann investe nei terreni Indigo. Lingotto punta sui microbi biologici

Lingotto e l'investimento nei terreni green. Ecco su cosa punta forte John Elkann

John Elkann continua a diversificare nei suoi business, il nuovo investimento della Lingotto, controllata di Exor, è sui terreni Indigo. Il veicolo ha preso parte a un round da 250 milioni sulla startup agri-tech americana. Elkann - si legge su Milano Finanza - ha deciso di puntare sulla società di Boston specializzata nella cattura di Co2 e nello sviluppo di microbi biologici da applicare ai semi per raccolti più produttivi. A guidare il maxi-investimento è stato Flagship Pioneering, mentre Lingotto sarebbe il secondo investitore per importo messo nella startup americana. Ai due si è poi unito il fondo pensione dei dipendenti statali State of Michigan Reitrement Systems. Indigo è attiva su numerosi fronti dell'agribusiness.

Il primo - prosegue Milano Finanza - vede l'azienda sviluppare microbi ecologici che potrebbero essere applicati ai semi per produrre raccolti più produttivi senza stressare i terreni e migliorano in particolare le rese di cotone, grano, mais, soia e riso. Per esempio, il primo prodotto lanciato è stato Indigo Cotton, un trattamento delle sementi contenente batteri isolati dalle piante di cotone che ha lo scopo di migliorare le rese in condizioni di siccità.

Lo scorso maggio Lingotto ha lanciato un fondo da 500 milioni di dollari per investire in società con tecnologia altamente distruptive, che probabilmente dovrebbe aver proprio investito in Indigo. Intanto, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore - la Giovanni Agnelli BV, veicolo a capo di Exor, forte della liquidità incassata con il buyback annunciato dalla holding, potrebbe lanciare a sua volta un buyback per rilevare le quote di alcuni soci tra cui Andrea Agnelli.