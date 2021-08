Elon Musk annuncia il robot umanoide. Il video di presentazione del Tesla Bot

Arriva il Tesla Bot. Il patron di Tesla Elon Musk ha presentato un progetto per un robot umanoide metallico, che sarà in grado di svolgere compiti ripetitivi e utilizzerà la stessa tecnologia dei veicoli semi-autonomi. Il prossimo anno sarà pronto un primo prototipo del Tesla Bot, che avrà cinque dita e una silhouette androgina in bianco e nero.

Il video di presentazione da parte di Elon Musk del Tesla Bot

"Ha senso dare a tutto una forma umanoide", ha detto. Tesla è al centro di un'indagine per le tecnologie di assistenza alla guida "Autopilot" e "Full Self Driving", con l'accusa di indurre in errore le persone che i veicoli possano guidare da soli. Il Tesla Bot sarà "amichevole" e avrà "profonde implicazioni per l'economia, che si basa sul lavoro", ha specificato Musk.

"Tesla è molto più di una semplice azienda di auto elettriche", ha aggiunto poi il tycoon durante l'evento. L'utilizzo dei robot umanoidi, a detta di Musk, potrebbe cambiare radicalmente l'economia, potenzialmente alleviando il problema della carenza di manodopera. "In futuro, il lavoro fisico sarà una scelta", ha detto, aggiungendo che, sul lungo termine, l'arrivo di robot umanoide potrebbe rendere realta' l'adozione di un reddito di base universale o uno stipendio senza vincoli alle persone. Accompagnato sul palco da un uomo travestito da robot, Musk non ha rinunciato al tradizionale teatrino da showman che di norma alimenta l'interesse per i prodotti della sua azienda, sebbene le sue audaci previsioni non sempre si siano avverate.

Due anni fa, ad esempio, aveva previsto che sulle strade sarebbero arrivati più di un milione di veicoli Tesla in grado di funzionare senza conducente entro la meta' del 2020, posizionando l'azienda per lanciare un servizio di robotaxi. Cio' non e' accaduto, sebbene Tesla abbia compiuto grandi progressi con alcuni dei suoi software. "La guida autonoma generalizzata è un problema difficile, poichè richiede la risoluzione di gran parte dell'IA del mondo reale. Non mi aspettavo che fosse cosi' difficile, ma la difficoltà e' ovvia, col senno di poi. Niente ha più gradi di libertà della realta'", aveva twittato il mese scorso il Ceo di Tesla. L'intelligenza artificiale, o AI, e' il cuore degli sforzi del produttore di auto elettriche per lo sviluppo di funzioni piu' avanzate per i veicoli.

Uno dei sistemi per l'assistenza alla guida è Autopilot, che si basa su sensori che aiutano, ad esempio, a sterzare mantenendo la distanza di sicurezza dagli altri veicoli. Il sistema e' recentemente finito nel mirino della National Highway Traffic Safety Administration, l'agenzia statunitense che supervisiona la sicurezza su strada, che ha annunciato questa settimana l'avvio di un'indagine sul funzionamento del sistema Autopilot dopo una serie di incidenti dal gennaio 2018 tra auto Tesla e veicoli d'emergenza.

Come se non bastasse, due senatori hanno indirizzato questa settimana una lettera alla Federal Trade Commission, chiedendo all'agenzia di verificare se il linguaggio usato dall'azienda per pubblicizzare i sistemi Autpilot e Full-Self Driving per l'assistenza alla guida sia ingannevole per i consumatori. Tesla non ha risposto alle richieste di commento sui due episodi. Da tempo, l'azienda afferma che il pilota automatico rende la guida più sicura. A corroborare l'idea, anche uno dei tanti tweet di Musk postato ad aprile:

"Tesla con il pilota automatico attivato ora ha una probabilità di incidente 10 volte inferiore rispetto a un veicolo medio". Il Tesla AI Day si e' svolto in un momento storico in cui vi e' un boom della domanda di capacita' AI, con le aziende sempre piu' interessate ad automatizzare i processi per renderli piu' efficienti e offrire nuovi servizi.

Anche le assunzioni nel settore sono impennate: secondo la Computing Technology Industry Association, gli annunci di lavoro nel settore tech sono in crescita del 41% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo stesso Musk, durante l'evento, ha incitato le persone interessate a lavorare in progetti AI a presentare domanda per lavorare o valutare di lavorare per Tesla. Mostrando sempre grande entusiasmo per l'AI, Musk non ne ha escluso i rischi, descrivendola come una minaccia che potrebbe mettere a rischio posti di lavoro e persino causare una guerra.

"Il rischio piu' grande che affrontiamo come civilta'", aveva detto nel 2017. Durante l'AI Day di ieri, tuttavia, il tycoon ha rassicurato il pubblico in merito al nuovo Tesla Bot - alto 176 centimetri, con un peso di 56 chilogrammi e capace di trasportare pesi fino a 20 kg: "Sara' buono, ovviamente, e vivra' in un mondo fatto per gli umani eliminando compiti pericolosi, ripetitivi e noiosi".