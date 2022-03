Elon Musk è arrabbiato con Biden, ha citato Ford e GM ma non Tesla

Musk-Biden, il presidente non cita Tesla e il CEO risponde su Twitter

Elon Musk, l'amministratore delegato di Tesla, ha citato su Twitter il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che nel suo discorso sullo Stato dell'Unione ha citato le due maggiori case automobilistiche del paese, Ford e General Motors ma non Tesla, famosa per la produzione di veicoli elettrici.

L’ira di Musk non si e fatta attendere, e ha postato un tweet sarcastico in risposta al passaggio sulle auto elettriche del discorso della presidenza Usa. La replica dell’ad di Tesla ha raggiunto il successo nel mondo dei social, conquistando un numero di like anche superiore rispetto a quelli del post originario dell’amministrazione statunitense.

Causa dell’“offesa” sarebbe stato il riferimento alla "rivitalizzazione" del settore manifatturiero degli Stati Uniti da parte di Biden, il quale ha notato che "le aziende stanno scegliendo di costruire nuove fabbriche qui quando solo pochi anni fa lo avrebbero fatto all'estero". Il presidente ha poi sottolineato che "Ford sta investendo 11 miliardi di dollari per produrre veicoli elettrici, creando 11.000 posti di lavoro in tutto il paese".

In merito a GM ha affermato che "sta facendo il più grande investimento della sua storia, 7 miliardi di dollari per produrre veicoli elettrici, creando 4.000 posti di lavoro in Michigan", concludendo che, in totale, 369.000 nuovi posti di lavoro manifatturieri sono stati creati nel paese l'anno scorso.

Il CEO di Tesla non ha preso bene la menzione di Biden dei suoi due principali rivali nel mercato statunitense e ha risposto direttamente all'account del presidente degli Stati Uniti. Musk ha rimarcato: "Tesla ha creato più di 50.000 posti di lavoro negli Stati Uniti producendo veicoli elettrici e sta investendo più del doppio di GM e Ford insieme". Notevole l’aggiunta sarcastica: "(informazioni per la persona che controlla questo account Twitter)", che gli è valsa 61.000 "mi piace".

