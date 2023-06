Enel, Cattaneo ricostruisce la squadra di Terna e chiama Gianni Armani (Iren)

Enel, Cattaneo chiama Gianni Armani (Iren) a capo della rete



Il neo amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, prosegue nella costruzione certosina dei fedelissimi con cui improntare al meglio la sua direzione del gruppo energetico per il prossimo triennio. Il manager comasco, già amministratore delegato di Terna fino al 2014, compone la squadra andando a pescare dai top manager di Iren e Terna.

Proprio oggi infatti, secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, Gianni Armani, attuale amministratore delegato di Iren, verrà designato direttore generale delle reti Enel e tornerà così in terra natìa. Il manager romano, già al vertice di Anas è un collega di vecchia data con Cattaneo e può contare su un’intesa ben consolidata. L’'interim della gestione Iren sarà affidato al presidente Luca Dal Fabbro - ex Enel, Snam e Tern - ed al vice presidente Moris Ferretti al fine di consentire la continuità. Le deleghe poi saranno redistribuite una volta nominato il nuovo ad. Quella di Armani però non è l'unica novità in ballo nella nuova compagine Enel.