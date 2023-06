Enel, top management in subbuglio: Cattaneo vuole sostituire il Cfo De Paoli

Enel, Cattaneo potrebbe sostituire l'attuale Cfo Alberto De Paoli

Flavio Cattaneo, dopo meno di un mese dalla sua nomina in qualità di ad, non perde tempo e pensa alla ristrutturazione. A cominciare con la sostituzione del direttore finanziario Alberto De Paoli, a quanto rivela Bloomberg. Ci sarebbe già nell’aria un candidato papabile a prendere il suo posto: si tratterebbe di Stefano De Angelis, mentre il direttore uscente verrebbe “destinato” ad un ruolo esecutivo di primo piano, non fosse altro che per il ruolo di Chief financial officer che ha ricoperto in Enel Green Power per quasi dieci anni.

Entrato in azienda nel 2008, fu nominato responsabile delle strategie, conquistando due anni dopo la guida del dipartimento finanza di Enel. Il prestigioso incarico appunto gli è valso la nomina a Cfo del gruppo per volontà dell’allora ad Francesco Starace.

Le voci sul (presunto) cambio al timone però non stanno incidendo sul titolo, che prosegue in calo moderato con uno 0,42% A 5,987 euro, del tutto in linea con l’andamento complessivo e come tale non desta variazioni rilevanti riconducibili ai rumors.