Scaroni: "Con nomina in Enel addio Rothschild. Serie A? Governance complicata"

Festival dell'Economia di Trento, Scaroni: "Con la presidenza di Enel ho lasciato Rothschild"

"Rothschild lavora anche per Enel, il conflitto c'è". Il neo presidente dell'Enel, Paolo Scaroni, conferma così - a margine del Festival dell'Economia di Trento a cura del Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing - di aver lasciato "per correttezza" il ruolo di Deputy Chairman in Rothschild.

Scaroni: "Nella governance non c'è mai una soluzione perfetta. Esg ingredienti utili"

"Il fenomeno che mi sembra più recente, sul quale possiamo prestare il fianco alle critiche, è la qualità delle persone. Facciano il comitato nomine, per esempio, ma le persone che ci mettiamo hanno le qualità e le competenze per quel ruolo", ha dichiarato Scaroni intervenendo sul tema della governance delle società, parla così dei comitati nei cda "che anni fa nelle società non c'erano come ora".

Vanno ascoltati i proxy advisor. E comunque sulla qualità delle persone scelte - aggiunge - "le aziende sono costantemente sotto esame" ed "è difficile dare un giudizio assoluto".

Nella governance, in generale "non c'è mai una soluzione perfetta", e "non mancano "prassi in uso in molti paesi del mondo, vuol dire che funzionano", dice: "Penso che quando dobbiamo prendere una decisione nel nostro Paese dovremmo anche chiederci cosa fanno gli altri: non bisogna sempre innovare, a volte si può anche copiare".