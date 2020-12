Enel Green Power, avvia 140MW di capacità eolica in Sud Africa

Enel: avviato l’impianto Nxuba da 140MW nella provincia di Eastern Cape

La controllata sudafricana del Gruppo Enel dedicata alle energie rinnovabili, Enel Green Power RSA (EGP RSA), ha messo in esercizio l'impianto eolico Nxuba da 140 MW nella Provincia di Eastern Cape. La costruzione del progetto ha comportato un investimento di 200 milioni di euro; si prevede che l’impianto generi 460 GWh di energia l’anno.

“Questo importante traguardo conferma l'impegno di EGP in Sud Africa e consolida la nostra posizione di leader come Independent Power Producer per le rinnovabili nel paese – ha dichiarato Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power. “Proseguiamo nella realizzazione di investimenti per diversificare ulteriormente il mix di generazione promuovendo al contempo una transizione energetica sostenibile e inclusiva, creando valore condiviso per i nostri stakeholder”.

Il parco eolico di Nxuba eviterà l'emissione di circa 460.000 tonnellate di CO2 l’anno e sarà supportato da un accordo di fornitura di energia ventennale con la utility sudafricana per l'energia Eskom, nell'ambito della gara Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPPP) indetta dal Governo sudafricano, che nell'aprile 2015, nell’ambito del quarto round, ha assegnato al Gruppo Enel un totale di cinque progetti eolici per una capacità di 700 MW.

L’impianto si trova nella Provincia sudafricana di Eastern Cape, in un’area adatta alla produzione di energia eolica, grazie soprattutto alle forti correnti di vento lungo la costa della provincia tra Cookhouse e il confine occidentale del Lesotho. La regione è posizionata in prossimità dei principali collegamenti alla rete, risultando così idonea a immettere energia nella rete elettrica nazionale sudafricana.

Con la connessione alla rete del parco eolico di Nxuba sono otto i progetti operativi di EGP RSA, pari ad una capacità installata di oltre 650 MW. Nella provincia di Eastern Cape, oltre a quello di Nxuba, EGP RSA ha altri due parchi eolici operativi, Nojoli (88 MW) e Gibson Bay (111 MW), mentre in quella di Northern Cape, possiede gli impianti solari di Upington (10 MW) e Adams (82,5 MW), cui si aggiungono gli impianti solari di Pulida (82,5 MW) nella provincia del Free State, di Tom Burke (66 MW) nella provincia del Limpopo e di Paleishuewel (82,5 MW) nella provincia di Western Cape. Due progetti, Garob nella provincia di Northern Cape e Oyster Bay nella provincia di Eastern Cape, saranno pienamente operativi nel secondo trimestre del 2021 e altri due, Karusa e Soetwater a Karoo Hoogland, nel quarto trimestre del 2021, ciascuno con una capacità installata di 140 MW.

La costruzione del parco eolico di Nxuba ha previsto un significativo trasferimento di competenze, con EGP RSA che si è avvalsa dei servizi di piccole e medie imprese delle municipalità locali di Blue Crane Route e Raymond Mhlaba per fornire assistenza nella costruzione. Inoltre, le sezioni con le torri in cemento sono state costruite localmente nella cittadina di Somerset East.

L'impianto ha richiesto inoltre l'implementazione di strumenti digitali per i controlli della qualità in loco e il monitoraggio intelligente dei componenti relativi alle turbine eoliche. L'utilizzo di soluzioni innovative ha permesso una raccolta dati più affidabile e precisa, migliorando così la qualità complessiva dell'opera e semplificando al contempo le comunicazioni tra lavoratori in loco e off-site.

Durante la realizzazione dell'impianto, alla luce della pandemia in corso e in linea con le indicazioni delle autorità sanitarie, sono stati attuati rigidi protocolli di sicurezza, allo scopo di garantire la necessaria protezione dei lavoratori coinvolti nella costruzione oltre che delle comunità in cui il parco è stato costruito. La società ha stabilito rigorose linee guida in materia di spostamenti, che prevedono anche la quarantena preventiva quando i lavoratori si spostano in città al di fuori della regione in cui si trova il sito di costruzione, e ha potenziato le misure igienico-sanitarie di impianti, veicoli e ambienti sui siti di costruzione, oltre a adottare abitudini di lavoro sicure. Sul sito di costruzione, i team e le operazioni sono stati strutturati in modo da mantenere il distanziamento sociale. Enel Green Power ha condotto inoltre campagne di test che hanno coinvolto tutti i dipendenti che lavorano nei siti di costruzione.

Con l’inizio delle operazioni ora in corso, grazie in parte al supporto di Eskom nella messa in servizio dell'impianto, il parco eolico di Nxuba consolida la posizione di EGP RSA quale Independent Power Producer (IPP) leader per le rinnovabili in Sud Africa e dimostra il suo impegno per fornire energia sostenibile e pulita al paese.