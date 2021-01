Enel in corsa per Western Power Distribution

Enel entra nella corsa per acquistare gli asset di distribuzione inglesi Western Power Distribution controllati dalla statunitense Ppl. Lo scrive il "Sole 24 Ore" precisando che il gruppo ha già presentato una manifestazione di interesse. Enel avrebbe almeno un'altra decina di competitor, tra fondi e utility europee. Il valore dell'asset sarebbe di 10 mld di euro. Il percorso di vendita prevede la selezione di una short list entro fine gennaio, mentre la fase per le offerte vincolanti e' attesa per marzo.