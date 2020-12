Enel, nominata tra le 10 aziende più attive nel campo dell’Open Innovation

Enel è stata nominata tra i migliori campioni d'innovazione in Europa nell'ambito della classifica Corporate Startup Stars Awards 2020

Enel è tra le 10 aziende riconosciute come più attive nel campo dell'Open Innovation nei Corporate Startup Stars Awards di quest'anno, la prestigiosa classifica annuale lanciata nell'ambito dell'iniziativa Startup Europe Partnership (SEP) della Commissione Europea dal 2016. La classifica premia le aziende che portano risultati solidi in termini di collaborazione con le startup e l'edizione 2020 è stata estesa a livello globale grazie alla partnership tra la Camera di Commercio Internazionale e Mind the Bridge. Inoltre, l’azienda ha ricevuto il Corporate Startup Procurement Award 2020 per le eccellenti relazioni con le startup più innovative.

"Cerchiamo sempre di ampliare la ricerca di soluzioni innovative - ha dichiarato Francesca Di Carlo, Responsabile Global Procurement di Enel - in grado di promuovere lo sviluppo sostenibile e questo premio è una conferma dei nostri sforzi. Le startup sono un'importante fonte di innovazione per Enel ed è per questo che, negli ultimi quattro anni, abbiamo realizzato con loro oltre 320 progetti e siamo riusciti ad applicare più di 60 soluzioni alle nostre attività a livello globale. Per ottenere i migliori risultati, lavoriamo costantemente sui processi di procurement e continueremo a investire nella nostra capacità di accelerare le soluzioni, in modo che quelle testate con successo possano essere facilmente implementate su scala più ampia".

Enel ha creato un network globale di 10 Innovation Hub situati in Brasile (Rio de Janeiro), Cile (Santiago), Israele (Tel Aviv), Italia (Milano, Catania, Pisa), Russia (Mosca), Spagna (Madrid) e Stati Uniti (Boston, San Francisco), per lo scouting di startup con un potenziale significativo in termini di tecnologie e modelli di business rilevanti per il lavoro di Enel. Dal 2015, anno in cui Enel ha implementato per la prima volta il suo approccio "Open Innovation", facendo leva sull'innovazione proveniente da fonti esterne, l'azienda ha ricevuto oltre 9.000 proposte da parte di startup e ne ha implementate circa 320. Il Gruppo offre alle startup la possibilità di lavorare nei propri Innovation lab insieme agli specialisti commerciali e tecnici di Enel, consentendo così una contaminazione della cultura e creando il giusto spazio per lo sviluppo di soluzioni.

Inoltre, Enel lavora costantemente sull'ecosistema del Procurement, aggiungendo nuovi livelli di supporto (dal mentoring, all'incubazione, alla guida finanziaria). Una volta che un'idea è stata testata e validata, Enel offre alle startup la possibilità di scalare la propria soluzione sulle proprie linee di business a livello globale. Le principali aree di lavoro dell'azienda con le startup comprendono, tra le altre, lo stoccaggio dell'energia, i big data, la gestione dell'energia, la casa intelligente, la mobilità elettrica, IoT, la manutenzione predittiva, l'intelligenza artificiale, le tecnologie intelligenti e la robotica.

"Questo è un riconoscimento molto importante per noi, - ha dichiarato Ernesto Ciorra, Chief Innovability® Officer di Enel - stiamo accelerando la transizione verso un modello di business completamente sostenibile, questo significa che abbiamo bisogno più che mai di nuove tecnologie e nuove soluzioni che supportino e guidino questo cambiamento. In Enel siamo costantemente alla ricerca di innovazioni che promuovano lo sviluppo sostenibile, startup, innovatori indipendenti, università e centri di ricerca, potenziali aziende partner, ONG e associazioni. Per avere successo, dobbiamo sviluppare relazioni che siano reciprocamente vantaggiose e creino valore condiviso per tutti gli stakeholder. Questo premio è un riconoscimento al nostro lavoro in questa direzione".

Le aziende che hanno ricevuto i premi Corporate Startup Stars sono quelle che hanno stabilito le partnership di maggior successo e reciprocamente vantaggiose con le startup, sia attraverso procurement, licenze, partnership, acceleratori, investimenti diretti, acquisizioni o altri programmi dedicati. Gli altri premi presentati durante l'evento includono, oltre al già citato Corporate Startup Procurement Award, sempre vinto da Enel, il Corporate Startup Accelerator Award, il Corporate Startup M&A Award, il Corporate Startup Investment Award, l'Innovative Programme Award e il Best New Entrant Award. Mind the Bridge e la Camera di Commercio Internazionale hanno consolidato una partnership a livello globale per raccogliere candidature da tutto il mondo, e per stimolare la crescita della collaborazione tra aziende e startup a livello globale, mettendo in mostra storie di successo e premiando i migliori della categoria, stimolando così un circolo virtuoso in cui ogni attore influenza positivamente gli altri.