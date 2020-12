Enel, Opa parziale fino al 10% di Enel Americas

Enel, nell'ambito dell'operazione di riorganizzazione societaria volta a integrare le attivita' rinnovabili non convenzionali del Gruppo Enel in Centro e Sud America (escluso il Cile) nella controllata quotata cilena Enel Americas, lancera' una offerta pubblica di acquisto volontaria parziale per l'acquisizione delle azioni e delle American Depositary Shares di Enel Americas, fino ad un massimo del 10% dell'attuale capitale sociale.

L'Opa, spiega una nota, sara' lanciata ad un prezzo di 140 pesos cileni per azione e in prossimita' della data prevista di efficacia della fusione per incorporazione di Egp Americas in Enel Americas nonche' della modifica dello statuto sociale di Enel Americas, come illustrato successivamente. Sara' inoltre soggetta alla regolamentazione cilena e statunitense e all'ulteriore disciplina applicabile. L'Opa rappresenta un'opportunita' per gli azionisti di minoranza che intendono ridurre la propria partecipazione in Enel Americas a seguito del completamento della fusione.

A tale riguardo, l'operazione offre agli azionisti l'opportunita' di vendere le loro partecipazioni a un prezzo maggiore di quello di 109,8 pesos cileni per azione che Enel Americas offrira', in conformita' alla normativa cilena, agli azionisti dissenzienti che intendono esercitare il diritto di recesso.

L'Opa non verra' lanciata qualora la fusione per incorporazione di EGP Americas in Enel Americas e la modifica dello statuto sociale di Enel Ame'ricas non divengano efficaci entro il 31 dicembre 2021. Il corrispettivo complessivo dell'Opa, che si stima ammonti fino a un massimo di 1,2 miliardi di euro1 , sara' finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente e dalla capacita' di indebitamento esistente.