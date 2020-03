Enel X, Groupe PSA Italia: insieme per lo sviluppo della mobilità elettrica

Enel X e Groupe PSA Italia, la partnership permetterà ai clienti che sceglieranno un veicolo elettrico o ibrido plug-in di Groupe PSA di acquistare un pacchetto comprensivo delle soluzioni di ricarica di Enel X

Rendere la mobilità elettrica accessibile e vantaggiosa per tutti. È l’obiettivo della partnership tra Groupe PSA Italia ed Enel X, grazie alla quale chi sceglie un veicolo elettrico o ibrido potrà usufruire di soluzioni di ricarica personalizzate in base alle proprie esigenze di guida.

Enel X, la business line innovativa del Gruppo Enel, diventa quindi un partner strategico di Groupe PSA Italia mettendo a disposizione tutto il suo know how tecnologico per sfruttare al meglio gli enormi vantaggi che le vetture elettrificate di nuova generazione dei brand Peugeot, Citroen, DS Automobiles e Opel portano allo sviluppo del mercato dell’elettrico in Italia.

Gaetano Thorel, Direttore Generale di Groupe PSA Italia esprime la sua piena soddisfazione per l’accordo: “Grazie alla collaborazione con Enel X, offriamo ai clienti italiani di Groupe PSA un servizio completo, trasparente “chiavi in mano” con piani di ricarica che rendono ancora più facile abbracciare la mobilità a zero emissioni. Ancora una volta Groupe PSA si conferma leader nella declinazione di una mobilità elettrificata, sostenibile e accessibile”.

Alessio Torelli, Responsabile di Enel X Italia dichiara: “La mobilità elettrica sta entrando in una fase di grande diffusione e già oggi rappresenta l’unica alternativa per muoversi su quattro o due ruote nel pieno rispetto dell’ambiente. Grazie alla partnership con PSA proponiamo a tutte le persone che sceglieranno di guidare elettrico le migliori soluzioni su misura per la ricarica in ambito domestico e pubblico”.

Con Enel X sono state studiate tre soluzioni di ricarica personalizzate: il pacchetto Home in ambito privato, quello Street in ambito pubblico e il Full Recharge comprensivo di tutte e due i servizi. Chi sceglie il pacchetto Home avrà la possibilità di installare nel proprio garage una JuiceBox di Enel X da 3,7 kW o da 7,4 kW per ricaricare comodamente il proprio veicolo ad esempio durante le soste notturne. Con il pacchetto Street il cliente potrà acquistare un bonus per l’utilizzo delle infrastrutture di ricarica della rete di Enel X; il pacchetto Full Recharge infine integra le soluzioni domestiche e pubbliche consentendo un’esperienza di ricarica completa.

L’accordo prevede inoltre l’installazione di 800 punti di ricarica presso la rete dei dealer di Groupe PSA Italia, la prima a livello europeo a essere interamente elettrificata, e l’integrazione del servizio Free2Move di Groupe PSA all’interno del network e-Mobility di Enel X. Tale sinergia è stata resa possibile grazie all’abilitazione tecnologica fornita dalla piattaforma Hubject, che consentirà ai clienti di accedere facilmente alle colonnine di ricarica pubblica di Enel X attraverso l’app di Free2Move.

La diffusione degli ultimi modelli 100% elettrici dei differenti marchi di Groupe PSA, unitamente alle versioni ibride plug-in, è legata al numero di punti di ricarica disponibili. Ad oggi sono circa 9.300 quelli pubblici installati da Enel X su tutto il territorio italiano e il numero è destinato a crescere grazie al piano di investimenti per la realizzazione di una infrastruttura capillare e tecnologicamente avanzata. Di fatto, l'ansia da autonomia sembra avere origini psicologiche, poiché il 59% degli spostamenti giornalieri risulta mediamente inferiore ai 50 chilometri. Distanza che i nuovi modelli elettrici di Groupe PSA coprono senza difficoltà, grazie a una autonomia di oltre 300 km certificata dal severo standard WLTP. Si tratta quindi, di una copertura in grado di soddisfare oltre il 95% degli spostamenti tipici.

Chi sceglie un modello ibrido plug-in trova ampia possibilità di scelta tra: DS 7 Crossback E-Tense 4x4, Opel Grandland X Hybrid 4x4, Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-In, per finire con le Peugeot 3008 Hybrid 4x4, 508 Fastback Hybrid e 508 SW Hybrid.

La collaborazione tra Groupe PSA Italia ed Enel X, rende quindi ancora più facile la diffusione della mobilità a zero emissioni attraverso modelli 100% elettrici, come DS 3 Crossback E-Tense, Opel Corsa-e, Peugeot e-2008 oppure Peugeot e-208 fresca vincitrice del Premio “Auto dell’anno 2020”.