Enel X rileva il 50% di Mooney: joint venture alla pari con Intesa Sanpaolo

Enel X-Intesa, la banca ha pagato un corrispettivo di circa 89 milioni di euro

Enel, attraverso Enel X, e Intesa Sanpaolo, attraverso Banca 5, hanno perfezionato l'acquisizione, rispettivamente, del 50% e del 20% del capitale sociale di Mooney Group da Schumann Investments, società controllata dal fondo internazionale di private equity CVC Capital Partners Fund VI. Di conseguenza, si legge in una nota, Enel X e Banca 5 detengono ora una partecipazione del 50% ciascuna in Mooney Group.

"Si prevede che, Mooney Group perfezionera' l'acquisizione da Enel X del la totalita' delle attivita' che quest ultima detiene nel settore dei servizi finanziari, creando cosi' una joint fintech europea", si legge nella nota.

Sulla base di un enterprise value del 100% di Mooney di 1,385 miliardi di euro, Enel X ha pagato un corrispettivo complessivo di circa 225 milioni di euro (inclusivo dell'aggiustamento prezzo) per la parte di equity e di circa 125 milioni di euro per l'acquisto di un preesistente credito vantato da Schumann Investments nei confronti di Mooney. Contestualmente, Intesa Sanpaolo ha pagato un corrispettivo di circa 89 milioni di euro per la parte di equity.