Eni, Kkr si prende il 30% di Enilive: c'è l'accordo. Operazione da oltre 580 milioni di euro

Eni: firmato accordo per un incremento della partecipazione di KKR in Enilive

KKR, una delle principali società di investimento globali, annuncia di aver firmato oggi un accordo per l'acquisizione di un'ulteriore quota del 5% in Enilive da Eni per un corrispettivo di 587,5 milioni di euro. A seguito dell’incremento odierno, KKR porta la sua partecipazione totale in Enilive al 30%.

Enilive è la società di Eni dedicata alla trasformazione della mobilità, intesa come bioraffinazione, produzione di biometano, soluzioni di mobilità intelligente e fornitura di servizi. L'investimento aggiuntivo segue l'acquisizione iniziale da parte di KKR di una partecipazione del 25% in Enilive annunciata nell'ottobre 2024 e ne dimostra l'impegno nei confronti dell'azienda e la fiducia nel suo potenziale di crescita come leader nella transizione energetica, fornendo servizi e prodotti progressivamente decarbonizzati a sostegno della mobilità sostenibile.

Marco Fontana, Managing Director del team European Infrastructure di KKR, ha dichiarato: “Dopo aver firmato il nostro primo investimento in Enilive nell’ottobre dello scorso anno, questa operazione ribadisce la nostra fiducia nella capacità dell’azienda di fornire soluzioni tecnologiche innovative ed efficaci per la riduzione delle emissioni, in linea con la nostra strategia di supportare progetti energetici trasformativi in tutta Europa. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con Eni per rafforzare ulteriormente la posizione di Enilive come leader di mercato”.

KKR investe costantemente in Italia in diverse classi di asset dal 2005, con l’impegno di supportare lo sviluppo economico e sociale del Paese. Nel luglio 2024, KKR ha annunciato il completamento dell'acquisizione della rete fissa di Telecom Italia e la sua incorporazione in FiberCop, creando la più estesa rete italiana a banda larga che serve circa 16 milioni di famiglie e contribuisce ad accelerare la transizione digitale in Italia.

L’investimento di KKR in Enilive è stato effettuato attraverso la Global Infrastructure Strategy. La società ha avviato tale strategia d’investimento nel 2008 e da allora è stata uno degli investitori infrastrutturali più attivi a livello globale, gestendo attualmente oltre 77 miliardi di dollari in asset infrastrutturali.