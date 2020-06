Eni gas e luce finalizza acquisizione del 20% di Tate Srl

Eni gas e luce acquisisce il 20% di Tate Srl

Eni gas e luce ha completato oggi l'acquisizione del 20% di Tate srl, start-up attiva dal 2019 nella vendita di energia elettrica e gas esclusivamente online attraverso la propria app.

Con questa operazione, la società controllata al 100% da Eni investe in una tech company completamente digitale già attiva nel mercato dell’energia e pronta a svilupparsi e a crescere nei servizi digitali. Con il supporto di Eni gas e luce, Tate vuole "crescere rivolgendosi principalmente al segmento dei Millennials", come riportato in una nota, segmento che ad oggi conta circa 13 milioni di persone in Italia ed utilizza strumenti e servizi digitali come supporto quotidiano alle scelte di acquisto.

"Eni gas e luce - prosegue la nota - vuole contribuire all’ambizioso piano di sviluppo di Tate nell’ambito dei servizi digitali, in quello dei pagamenti digitali, passando per la crescita della base clienti energia elettrica e gas dove Tate conta oggi più di 3.000 clienti".