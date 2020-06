Eni per la centralità del cliente, dal Self Care alla Smart bolletta digitale

Eni gas e luce, l'incontro con i Rappresentanti nazionali delle Associazioni dei Consumatori.

Si è tenuto oggi, in modalità totalmente digitale, l’incontro annuale fra Eni gas e luce e i Rappresentanti nazionali delle Associazioni dei Consumatori.

Come negli scorsi anni, l’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulle attività di collaborazione fra le Associazioni e l’azienda. Oltre ai consueti temi trattati, quest’anno, le parti si sono confrontate sui bisogni e i desideri dei consumatori, in particolare sulla loro evoluzione in questo delicato periodo storico e sulle modalità che Eni gas e luce sta adottando per venire incontro a queste esigenze.

Nel corso dell’ultimo anno, l’azienda ha messo in campo numerose iniziative per ottimizzare e semplificare l’esperienza dei Clienti: dai canali Self Care sempre più ricchi di funzionalità, alla Smart Bolletta digitale, che facilita e velocizza la comprensione di costi e consumi.

Strumenti che si sono rivelati di fondamentale importanza per continuare a garantire ai clienti un elevato livello di servizio anche durante la recente crisi sanitaria.

Eni gas e luce infatti crede fortemente nella centralità del cliente, principio che da sempre guida le scelte dell’azienda, e, per questo motivo, la stretta collaborazione con le Associazioni dei Consumatori si conferma un elemento imprescindibile di questa strategia.

Inoltre, nel corso dell’ultimo anno, Eni gas e luce ha ampliato il proprio portafoglio di offerta con l’introduzione di polizze assicurative in partnership con Zurich, soluzioni per la riqualificazione energetica degli edifici come CappottoMio, soluzioni per la ricarica elettrica dei veicoli e per la smart home e la domotica della casa. Inoltre, di recente l’azienda ha finalizzato l’acquisizione di Evolvere, società leader nel mercato della generazione distribuita da impianti fotovoltaici in Italia, con l’obiettivo di contribuire a diffondere un nuovo modello energetico in cui il consumatore si evolve divenendo anche produttore di energia rinnovabile.