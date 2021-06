Eni, perforato e testato con successo pozzo Maha2 nell’offshore dell’Indonesia

Eni ha perforato e testato con successo il pozzo di delineazione Maha 2, situato nel Blocco di West Ganal nell’Offshore del Kalimantan, in Indonesia. Il campo è situato a circa 16 chilometri a Sud-Est della FPU di Jangkrik, operata da Eni.

Il pozzo, perforato sino ad una profondità di 2.970 metri in 1.115 metri di profondità d’acqua,ha incontrato 43 metri di sabbie di età Pliocenica con eccellenti proprietà di reservoir mineralizzate a gas.

Il test di produzione, limitato dalle infrastrutture di superficie, ha dimostrato ottime capacità erogative con portate di circa 1 milione di metri cubi al giorno di gas. Attraverso i dati del test e del carotaggio sono state raccolte importanti informazioni per eseguire tutti gli studi richiesti per la preparazione di un piano di sviluppo del campo sul quale sono pianificati due ulteriori pozzi di delineazione. Il piano di sviluppo di Maha prevederà, nel caso più probabile, uno sviluppo con pozzi sottomarini che verranno allacciati alla FPU di Jangkrik dove, analogamente a Merakes, verrà convogliata la nuova produzione. La prossimità del campo ad infrastrutture esistenti permetterà di massimizzare le sinergie e ridurre i tempi ed i costi del futuro sviluppo sottomarino.

Eni è l’operatore del Blocco West Ganal attraverso la sua controllata Eni West Ganal Ltd. e detiene il 40% di interesse partecipativo con i partners Neptune West Ganal Ltd. e P.T. Pertamina Hulu West Ganal che detengono il 30% ciascuno.

Eni opera in Indonesia dal 2001 e detiene oggi un importante portfolio di asset in fase esplorativa ed in sviluppo e una importante produzione operata. La campagna esplorativa di successo condotta da Eni nelle acque del East Kalimantan ha già portato alla messa in produzione dei progetti di Jangkrik e Merakes, la cui messa in produzione è stata annunciata lo scorso aprile. La produzione equity nel paese è di circa 80.000 barili di olio equivalente giorno.