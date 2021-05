Eni tratta con Alpha Petroleum. Allo studio nuova jv nel Regno Unito

Dopo la Norvegia e l'Angola, ora è la volta del Regno Unito. Sarebbe questo, stando alle indiscrezioni rilanciate dalla testata specializzata "Upstream", il possibile terreno in cui punterebbe a bissare il modello di Var Energi con la creazione di un veicolo finanziario autonomo e in grado di finanziarsi come nel caso della joint venture norvegese messa a punto con il fondo di private equity HitecVision.

Un approdo, scrive Il Sole 24 Ore, che il gruppo guidato da Claudio Descalzi ha già annunciato di voler replicare in Angola dove è allo studio con Bp la fusione, in una nuova società, dei rispettivi portafogli upstream. Secondo gli ultimi rumors, Eni starebbe ora trattando con Alpha Petroleum Resources, operatore oil&gas attivo nel Mare del Nord.

Obiettivo: costituire una nuova jv nel Regno Unito. I due gruppi non hanno rilasciato commenti, ma è indubbio che Eni proverà a percorrere fino in fondo questa strada, come aveva spiegato alla presentazione del piano strategico, a metà febbraio, anche il Cfo Francesco Gattei.