Erdogan nomina Hafize Gaye Erkan a capo della banca centrale turca: ecco chi è

Turchia, Erdogan nomina Hafize Gaye Erkan a capo della banca centrale

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha nominato con un decreto Hafize Gaye Erkan come nuovo governatore della banca centrale, la prima donna a ricoprire un tale ruolo nel Paese. L'incarico arriva in sostituzione di Sahap Kavcioglu e segue a quello affidato negli giorni scorsi a Mehmet Simsek come nuovo ministro del Tesoro e delle Finanze.