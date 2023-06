Eredità Berlusconi, dal riassetto di Fininvest ai cammelli di Gheddafi

Eredità Berlusconi, il quadro di Tiziano e 20mln in imbarcazioni

Per la famiglia Berlusconi oggi è una giornata decisiva. In programma c'è il primo cda della Fininvest del dopo Silvio, un passaggio cruciale per stabilire il nuovo riassetto delle aziende di famiglia. Si profila - riporta Il Corriere della Sera - una mezza rivoluzione societaria nell’impero Berlusconi. Confermato l’assetto a valle di Fininvest (con le società operative quotate e non), la riorganizzazione dovrebbe coinvolgere la parte alta del gruppo, quella delle holding di famiglia.

E ciò a prescindere dal contenuto del testamento che tuttavia potrebbe accelerare il processo. L’attuale struttura con le quattro finanziarie del fondatore che detengono la quota di controllo (61%) verrebbe riorganizzata e in parte anche smantellata, con nuovi statuti (compresa Fininvest), per essere più aderente alle esigenze di governance di un gruppo che non ha più una sola persona fisica in maggioranza assoluta. Oltre alle aziende, nel pacchetto di beni che riguarda la successione di Silvio c'è molto altro.