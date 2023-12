Erg, operazione in Francia: 73 Mw di eolico da QEnergy France per 86 mln

Erg, operazione in Francia: 73 Mw di eolico da QEnergy France

Erg amplia la sua presenza internazionale con una nuova acquisizione in Francia: il gruppo genovese si fortifica ulteriormente attraverso l'acquisizione da QEnergy France di un portafoglio eolico e solare del valore di 73,2 MW, per un valore complessivo di 86 milioni di euro. Appena una settimana fa, il 21 dicembre, Erg aveva annunciato il suo ingresso nel mercato americano con un investimento di 270 milioni di dollari e una partnership con Apex Clean Energy Holdings per un portafoglio di impianti eolici e solari da 317 MW. La notizia è riportata da Il Sole 24 Ore.

Paolo Merli, CEO del gruppo guidato dalle famiglie Garrone e Mondini, ha commentato: "Con questa operazione consolidiamo la nostra presenza in Francia, secondo mercato di Erg in Europa, dove raggiungiamo una capacità installata di 674 MW, di cui circa il 20% da tecnologia fotovoltaica. L'integrazione con il nostro attuale portafoglio impianti ci permetterà di implementare importanti sinergie operative".

Attraverso la sua controllata Erg Eolienne France, Erg ha stipulato un accordo con QEnergy France per l'acquisizione del 100% di Cepe Renouvellement Haut Cabardès, società che possiede un portafoglio eolico e solare da 73,2 MW in Francia. Il portafoglio include due parchi fotovoltaici operativi da 20,4 MW di picco complessivi (entrati in funzione tra giugno e settembre del 2022), un progetto solare in fase avanzata di costruzione da 28,8 MW di picco e un parco eolico da 24 MW in fase finale di messa in funzione a seguito di un completo intervento di ricostruzione (repowering). La produzione stimata complessiva è di circa 125 GWh annui, equivalente a evitare l'emissione di 64mila tonnellate di CO2.

Le produzioni degli impianti solari e del parco eolico, già operativi, godono di un contratto a termine (Cfd - Contract for Difference) di 20 anni, mentre le produzioni del parco fotovoltaico, che sarà operativo nel secondo trimestre del 2024, sono legate a un accordo di acquisto di energia (Ppa - Power Purchase Agreement) della durata di 15 anni con una controparte aziendale definita da Erg come "primaria". Il valore complessivo dell'operazione, in termini di valore d'impresa, è di circa 86 milioni di euro, con un valore effettivo della quota di circa 17 milioni di euro. La chiusura dell'operazione è prevista entro gennaio 2024.

Questa nuova acquisizione sottolinea la crescente internazionalizzazione di Erg nel corso del 2023. Oltre all'ingresso nel mercato statunitense annunciato la settimana scorsa, il gruppo aveva già effettuato diverse attività al di fuori dell'Italia durante l'anno. Dall'avvio del parco eolico di Creag Riabhach in Scozia a gennaio, al consolidamento della presenza in Spagna con l'acquisizione di due impianti solari. A maggio, Erg aveva acquisito l'impianto di Garnacha, nella regione di Castilla e León, con una capacità di 149 MW di picco, definito come "il più grande nel portafoglio rinnovabile del gruppo". A giugno, l'acquisizione del parco fotovoltaico a Fregenal de la Sierra, nella Comunidad Autónoma de Extremadura. Nel corso del 2023, Erg ha incrementato la sua capacità complessiva di potenza rinnovabile installata di oltre 700 MW, evidenziando una crescita superiore rispetto agli anni precedenti, guidata dalla diversificazione geografica e tecnologica, nonché da una solida posizione finanziaria che ha consentito la realizzazione continua e sostenuta di progetti.