Ericsson, valanga di licenziamenti in arrivo: 8.500 tagli in tutto il mondo

Ericsson licenzierà 8.500 dipendenti

Il colosso svedese delle telecomunicazioni Ericsson licenzierà 8.500 dipendenti in tutto il mondo come parte di un vasto piano per tagliare i costi. É quanto riferisce Reuters, citando una comunicazione inviata dall'azienda ai dipendenti.

Lunedì, la società ha annunciato l'intenzione di tagliare circa 1.400 posti di lavoro in Svezia. Mentre le aziende tecnologiche hanno licenziato migliaia di dipendenti citando le condizioni economiche, questo sarebbe il più grande licenziamento che colpisce l'industria delle telecomunicazioni.

"Il modo in cui verranno gestite le riduzioni dell'organico varierà a seconda delle pratiche locali del Paese", ha scritto l'amministratore delegato Borje Ekholm nella nota. "In diversi Paesi le riduzioni del personale sono già state comunicate questa settimana", ha aggiunto.