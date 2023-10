Esselunga, volano i ricavi: e il rimborso del bond viene fatto senza debito

Esselunga, ricavi a 4,63 miliardi. E il rimborso del bond viene fatto senza nuovo debito

Esselunga ha fatto parlare di sé nel mondo finanziario rimborsando un bond da 500 milioni di euro senza ricorrere a nuovo debito. Questa mossa è un segnale del forte impegno dell'azienda nel ridurre il debito e dimostra la solidità finanziaria del gruppo, nonostante le sfide che il settore della grande distribuzione deve affrontare, tra rincari, calo dei consumi e pressione sui margini dovuta all'impoverimento del carrello della spesa. Lo riporta il Corriere della Sera.

Il rimborso dell'emissione con cedola dell'0,875% è avvenuto in un momento in cui le condizioni di mercato e i tassi di interesse non sono favorevoli per nuove operazioni di finanziamento. Questa mossa dimostra che l'impegno finanziario necessario per portare a termine il riassetto in famiglia, dopo la scomparsa del fondatore Bernardo Caprotti, non rappresenta più un peso per il gruppo Esselunga.

Al momento, rimane un altro bond da 500 milioni di euro, con scadenza nel 2027. Il pagamento dei titoli quotati è sostenuto dai risultati finanziari del primo semestre dell'anno, che hanno evidenziato un aumento del fatturato del 7,3%, raggiungendo 4,63 miliardi di euro. Questo incremento è stato trainato dall'aumento dei prezzi, ma ha anche evidenziato un recupero dei volumi di vendita, in un contesto di mercato al dettaglio che si prevede chiuderà l'anno in terreno negativo.

La redditività dell'azienda è in crescita, con un incremento da 215 a 358,5 milioni di euro nel primo semestre del 2023. Questo periodo è stato caratterizzato da investimenti per mantenere i prezzi stabili in un contesto di inflazione significativa. Questi investimenti hanno iniziato a dare i propri frutti, insieme all'adesione di Esselunga al patto antiinflazione lanciato dal governo. Questo patto ha comportato il blocco dei prezzi su 40 prodotti della linea "Smart" di Esselunga e l'applicazione di uno sconto del 20% su una selezione di prodotti a marchio Esselunga. Queste strategie hanno portato a un aumento del 15% nei volumi di vendita.

Esselunga ha mantenuto il ritmo degli investimenti, che sono ammontati a 177,3 milioni di euro nel primo semestre. Durante questo periodo, sono stati aperti nuovi negozi ad Albenga e Genova San Benigno. Nel secondo semestre, è stato inaugurato un nuovo supermercato a Roma e si è proceduto all'ampliamento del negozio di Torino in Corso Bramante. Nel corso dell'anno, Esselunga prevede di aprire uno store a Cascina Merlata a Milano il 15 novembre, insieme a una LaESSE e all'ampliamento del nuovo negozio a Mantova.

In sintesi, Esselunga dimostra la sua resilienza e solidità finanziaria con il rimborso del bond senza ricorrere a nuovo debito, e continua a investire nel proprio futuro mantenendo un impegno costante nei confronti dei clienti e dell'espansione dei propri negozi.