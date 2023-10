"Le ossa dei Caprotti": il figlio rinnegato racconta la parabola di Esselunga

"Le Ossa dei Caprotti" - La Storia di una Famiglia e di Esselunga

La storia della famiglia Caprotti, notoriamente coinvolta nella costruzione dell'azienda italiana Esselunga, è stata recentemente raccontata dal figlio di Giuseppe Caprotti in un libro intitolato "Le Ossa dei Caprotti". Questo libro offre un resoconto sincero e onesto delle vicende della famiglia, dalle sue origini fino alle sfide e alle divisioni che hanno segnato la storia di Esselunga. È quanto emerge da un'intervista a La Stampa rilasciata da Giuseppe Caprotti.

Il libro è stato scritto dal figlio di Bernardo Caprotti, il fondatore di Esselunga, e si concentra su fatti che vanno ben oltre la storia dell'azienda. Giuseppe ha affermato che lo scopo principale del libro non è quello di riabilitare se stesso, ma piuttosto di documentare la verità e sfatare le illazioni e i pettegolezzi che hanno circondato la sua famiglia. L'opera racconta l'ascesa di una famiglia che ha costruito un impero in oltre 300 anni, con un particolare focus sulle vicende di Esselunga, una delle principali catene di supermercati in Italia. Giuseppe Caprotti condivide le sfide, le divisioni, le liti e le umiliazioni che hanno segnato la storia della famiglia. Uno degli episodi più dolorosi raccontati nel libro riguarda il licenziamento di Giuseppe Caprotti nel 2004, che ha portato a un periodo difficile per lui, che egli stesso definisce un "lockdown". Questa esperienza ha influenzato notevolmente la sua reputazione, la sua relazione con l'azienda e i suoi affetti.

Tuttavia, Giuseppe Caprotti afferma che nel corso del tempo ha superato le sue difficoltà e non nutre più astio o odio nei confronti di suo padre o dell'azienda Esselunga. Ha scelto di chiamare il libro "Le Ossa dei Caprotti" in riferimento a una lettera in cui suo padre Bernardo esprimeva un'insolita passione per le ossa, in particolare durante la ristrutturazione della cappella di famiglia. Il libro offre una narrazione dettagliata di eventi importanti, tra cui il licenziamento, la perdita delle azioni, i processi penali e molte altre sfide che la famiglia ha affrontato nel corso degli anni. Inoltre, Giuseppe Caprotti condivide aneddoti personali, compresi ricordi di suo padre e i dettagli di un incontro con uno psicologo durante una perizia psichiatrica.