Esselunga strizza l'occhio a Urso: l’ortofrutta entra nel carrello tricolore

Trimestre anti-inflazione, Esselunga inserisce l’ortofrutta nel carrello tricolore: nel paniere insalata mista "Smart" e banane

Sempre più anti-inflazione: su questa scia si colloca la decisione di Esselunga di inserire l'insalata mista in busta da 400 gr della sua linea Smart nel paniere tricolore, a cui si affiancano le banane entry level a 0,98 Euro al kg, presenti nell’apposito volantino.

Commenta però il sito Italia Fruit News: "Chi è attento ai fenomeni di consumo sa che non si deve sottovalutare la succedaneità – brutta parola dal sinistro significato nel marketing del grocery – perché il rischio è vedersi emarginati dai propri clienti, che passano repentinamente a prodotti meglio percepiti per rispondere alla stessa necessità. In epoca di salutismo è lo spauracchio delle bevande gassate zuccherate, insediate da tutto ciò che è naturale e senza zuccheri aggiunti. Nel caso dell’ortofrutta fresca, i competitor nel carrello tricolore sono tutti quei prodotti a base vegetale che, proprio grazie alla maggior freschezza, erano stati nel tempo distanziati - come appertizzati e succhi a base di frutta e verdura, surgelati e trasformati a base vegetale in genere – e che ora ritornano a competere in nome del Dio prezzo.

In quale proporzione e con quale potenziale di sostituzione è difficile prevederlo, siamo solo all’inizio del carrello tricolore, ma è chiaro che l’ortofrutta fresca non si può permettere nemmeno il minimo scivolone perché già fortemente compromessa sul piano dei volumi e la scelta di Esselunga di giocare d’anticipo non fa che darne conferma e sarà bene tenerne conto".