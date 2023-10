Carrello tricolore, lo sconto vale una fetta di prosciutto. L'esperimento

Carrello tricolore, avvio al rilento: pochi prodotti scontati. "Risparmi? Giusto qualcosina". I test nei supermercati

Il governo Meloni ha lanciato l'iniziativa "spesa tricolore", ma per ora il carrello degli sconti va a rilento. L'iniziativa partita domenica fa registrare diverse difficoltà, prima tra tutte il fatto che i prodotti a prezzo bloccato per ora non siano molti. L'esperimento dell'esecutivo dovrebbe durare per i prossimi tre mesi, quindi fino al 31 dicembre. Al Patto per un "paniere" calmierato - firmato il 28 settembre a Palazzo Chigi con le imprese - hanno aderito finora 23mila punti vendita in tutta Italia; molti altri si uniranno nei prossimi giorni, soprattutto per i negozi al dettaglio e le singole attività commerciali. Si vede, e i clienti notano: "Per fortuna", dice Roberta, 40 anni, sei borse piene e mezzo metro di scontrino. Ma il punto è: si sente? "Qualcosina". L'esperimento di Repubblica: stessi dieci prodotti sabato e poi domenica, ecco le differenze e il conto finale.

Spaghetti, passata, tonno in lattina, due etti di prosciutto cotto, pannolini, latte, biscotti, docciaschiuma, mele. Scoprendo che il risparmio netto su un conto di 34 euro, grazie al 10% sul tonno, è di 28 centesimi. Che nel nostro caso si riducono a un solo centesimo visto che — "signore, lascio?" — il salumiere abbonda con il cotto. Gustosa sintesi: il carrello anti-inflazione, anche dove è applicato più diffusamente, vale una fetta di prosciutto. Con l’apposito bollino del “Prodotto ribassato” sui prodotti di largo consumo. Fino a Capodanno - prosegue Repubblica - i prezzi saranno calmierati o ribassati del 10% per beni essenziali come pasta e sapone, passando per i prodotti per bambini, i pannolini e la farina. I primi sconti si sono cominciati a vedere nei supermercati Coop, Conad, Todis e Pewex. Con promozioni aggiuntive su pasta, farina, zucchero, alimenti per l’infanzia, caffè, cereali, biscotti, uova e merendine.