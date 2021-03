Essilux, il Covid brucia quasi 1 miliardo di profitti.Del Vecchio: Milleri Ceo

EssilorLuxottica ha registrato ricavi per 14,429 miliardi di euro, in calo del 17% a cambi correnti e del 14,6% a cambi costanti, rispetto al 2019. "Queste riduzioni sono state il risultato diretto delle misure di lockdown messe in atto in tutti i mercati nella prima parte dell'anno per fronteggiare la pandemia di COVID-19", e' spiegato nella nota dell'azienda di occhialeria.

L'utile lordo reported e adjusted della societa' si attestano rispettivamente al 58,7% e al 58,9% delle vendite, mentre l'utile operativo reported e adjusted e' stato rispettivamente del 3,1% e del 9,5% delle vendite. L'utile netto reported attribuibile agli azionisti della capogruppo e' pari a 85 milioni di euro da un miliardo dell'anno prima, quello adjusted e' di 788 milioni da 1,9 miliardi.

La nota del gruppo sottolinea la "solida ripresa a 'V' dal mese di maggio". Il business vista, che rappresenta il 75% del fatturato, ha sostenuto lo slancio delle vendite dopo i lockdown. I ricavi del quarto trimestre e del secondo semestre sono aumentati rispettivamente dell'1,7% e dello 0,3% a cambi costanti. 'Durante tutto l'anno, business cruciali come lenti, optical instrument e montature oftalmiche oltre che l'e-commerce e il Retail hanno mostrato una performance superiore alle aspettative'. ha sottolineato il comunicato, che inoltre ha ricordato la solida pipeline di prodotti innovativi in nuove e promettenti categorie come il complete pair con RayBan Authentic, le soluzioni per la correzione della miopia come le lenti Stellest, gli esami della vista sempre piu' avanzati, gli strumenti per la misurazione come il pacchetto Vision R-800 e AVA e infine gli smart glasses grazie alla collaborazione con Facebook.

L'e-commerce su piattaforme di proprieta' ha registrato ricavi per 1,2 miliardi nel 2020 con una crescita del 40% sull'intero anno e del 39% nel solo quarto trimestre a cambi costanti. La crescita e' stata guidata da tutte le principali piattaforme monomarca come Ray-Ban, Oakley, Sunglass Hut e Costa, nonche' dalla piattaforma multi-brand EyeBuyDirect. L'e-commerce ha nel complesso registrato un margine operativo superiore rispetto alla media di gruppo.

Essilorluxottica ha chiuso il 2020 con 8,9 miliardi di euro di liquidita' e investimenti a breve termine e un indebitamento finanziario netto di 3 miliardi (comprese le passivita' per leasing) rispetto a un indebitamento netto di 4 miliardi di euro alla fine del 2019. Inoltre, la societa' dispone di linee di credito committed non utilizzate per 5,1 miliardi di euro. Il solido bilancio riflette anche la forte generazione di cassa dell'anno, grazie alle misure di controllo dei costi e di tutela della liquidita'. 'Il 28 dicembre 2020 e' stato pagato un acconto sul dividendo di 1,15 euro per azione per l'esercizio 2020', ricorda la nota del gruppo di occhialeria.

Tale decisione e' stata supportata dall'efficacia delle misure adottate per contenere i costi e preservare la liquidita' e dalla solida ripresa del business osservata nella seconda meta' dell'anno. Il cda raccomandera' agli azionisti in occasione dell'assemblea annuale che si terra' il 21 maggio 2021 di approvare il pagamento di un dividendo finale di 1,08 euro per azione. 'Agli azionisti verra' offerta la possibilita' di ricevere il dividendo finale in contanti o in azioni di nuova emissione (scrip dividend)', e' scritto ancora nella nota, che indica inoltre che lo stacco della cedola sara' il 28 maggio 2021 e il dividendo finale sara' pagato - o le azioni emesse - a partire dal 21 giugno 2021.

"Ringrazio l'attuale management per gli importanti risultati ottenuti in un anno molto difficile. Alla luce di questi risultati intendo proporre al nuovo cda Francesco Milleri nel ruolo di capo azienda e Paul du Saillant come suo vice", ha dichiarato il presidente di EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio. Francesco Milleri e Paul du Saillant, rispettivamente amministratore delegato e vice amministratore delegato di EssilorLuxottica, hanno sottolineato che "per capire veramente le qualita' di EssilorLuxottica, basta guardare a come abbiamo affrontato le difficolta' dello scorso anno e il modo in cui abbiamo trasformato le avversita' in opportunita' per il 2021", stringendo relazioni ancora piu' forti con i clienti.

'Nella seconda meta', abbiamo cambiato passo e investito sulla ripresa continuando a garantire alle nostre organizzazioni, ai partner e ai clienti le risorse e il supporto di cui avevano bisogno per tornare a crescere', hanno detto ancora i due manager ricordando che 'e' questo il segno distintivo di un'azienda di riferimento per l'intero settore, che mette a disposizione le sue caratteristiche e capacita' a beneficio di tutti gli stakeholder: una mission coinvolgente, la partecipazione azionaria dei dipendenti, le relazioni consolidate con i clienti, la digitalizzazione del business, una supply chain flessibile e l'innovazione di prodotto e a supporto dei marchi'.

I solidi risultati dimostrano la qualita' del modello di business e i benefici del processo di integrazione. I due manager hanno concluso che 'EssilorLuxottica e' oggi in una posizione unica per sostenere l'evoluzione del settore dell'eyewear e dell'eyecare, con risorse e nuove categorie di prodotto come le lenti per il contrasto della miopia o il paio di occhiali completo tra montature e lenti per creare valore nel lungo periodo'.