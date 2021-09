Euler Hermes Italia, Costantino Scozzafava nuovo direttore commerciale

Euler Hermes, compagnia di assicurazione del credito del gruppo Allianz, ha nominato Costantino Scozzafava nuovo direttore commerciale per l'area che comprende i paesi mediterranei, il Medio Oriente e l'Africa. L'ex direttore regionale di Euler Hermes World Agency succede a Massimo Reale, nominato a sua volta amministratore delegato di Solunion Spagna, la joint venture Euler Hermes e Mapfre. L'incarico prenderà il via a partire dal primo novembre 2021 e vedrà a capo della sezione Mmea Luca Burrafato, membro del board di management di Euler Hermes, con responsabilità per il market management.

Classe 1960, laureato in Economia aziendale all'Università Bocconi di Milano, Scozzafava prima di entrare in Euler Hermes ha lavorato e ricoperto vari incarichi per Assicurazioni Generali e General Electric, tra Londra e Milano. Le sue precedenti responsabilità hanno incluso la direzione delle Partnership Globali di Assicurazioni Generali, il ruolo di amministratore delegato per GE Capital Working Capital Solutions in Italia, la responsabilità del factoring e della gestione crediti per GE Healthcare a livello mondiale, la direzione di Apple Financial Services (partnership tra GE Capital e Apple Computers) in Europa.

Finchè dall'aprile del 2017, una volta entrato in Euler Hermes, ha ricoperto il ruolo di regional director di Euler Hermes World Agency per la regione Mmea, gestendo la riorganizzazione del team e la crescita profittevole e il portafoglio dei clienti multinazionali.



“La lunga esperienza internazionale e la conoscenza del mercato locale di Scozzafava saranno fattori chiave, ha dichiarato Luca Burrafato, che gli consentiranno di guidare le Bu della Regione lungo la strada del miglioramento della qualità del servizio al cliente, sia per il rafforzamento della nostra leadership di mercato, sia per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita. Oltre a dare un caloroso benvenuto a Costantino, vorrei ringraziare particolarmente Massimo Reale per la sua professionalità e il contributo di alto livello messo al servizio di Euler Hermes Italia e della regione in questi venti anni e gli auguro futuri successi alla guida di Solunion in Spagna”.