Europ Assistance Italia, Easy Rent: polizza rivoluzionaria nel Vacation Rental

Mauro Cucci, Europ Assistance Italia ​​​​​​: "Siamo entusiasti di essere i primi in Europa a lanciare Easy Rent, che consideriamo una vera novità per il settore del Vacation Rental e particolarmente apprezzato in un mercato come quello Italiano che vede in questo momento nelle case vacanza un settore strategico per il turismo del Paese».

In un momento in cui per la prossima estate si profila il boom delle Case Vacanza, Europ Assistance Italia presenta Easy Rent, la nuova soluzione assicurativa pensata per il mondo del Vacation Rental, che offre la possibilità di eliminare il deposito cauzionale e garantire così una miglior esperienza a tutti coloro che scelgono questa formula di vacanza.

Quando il cliente arriva presso la struttura prenotata solitamente versa al proprietario un deposito in denaro, restituito solo a fine soggiorno, per proteggere da eventuali danni l’immobile.

Per quanto le intenzioni siano buone, il rischio che possa capitare un imprevisto è da mettere in conto, ecco che Easy Rent aiuta a garantire una buona vacanza e ad avere un cliente soddisfatto.

Grazie al nuovo prodotto assicurativo di Europ Assistance infatti niente sarà più come prima: il rischio sarà assorbito dalla Compagnia fino al massimale previsto, il proprietario sarà tutelato da qualsiasi danno e il cliente potrà godersi appieno la propria vacanza, senza anticipo di denaro e il timore di spiacevoli e costosi inconvenienti.

Al momento della prenotazione il cliente potrà scegliere di richiedere in modo facile e veloce la copertura Easy Rent. Se durante il soggiorno si verificherà un danno all’abitazione, il cliente dovrà solo fornire una dichiarazione di attestazione del danno al proprietario. Sarà quest’ultimo ad aprire con la Compagnia il sinistro, di cui potrà verificare lo stato in ogni momento sul portale sinistri di Europ Assistance.

Una proposta a pieno vantaggio di tutte le parti quindi, che evita all’ospite qualsiasi esborso o trattenuta di deposito cauzionale, e che garantisce ai proprietari la massima protezione da possibili danni alle strutture di vacanza.

«Essere una Care Company significa mettere a disposizione dei nostri Business Partner, e del cliente finale, soluzioni innovative e che semplifichino la customer experience, sostiene Mauro Cucci, Chief Travel & Personal Officer di Europ Assistance Italia «Siamo entusiasti di essere i primi in Europa a lanciare Easy Rent, che consideriamo una vera novità per il settore del Vacation Rental. Un prodotto innovativo che rispetta la nostra missione di portare le persone da una situazione di stress al sollievo, proponendosi come soluzione vantaggiosa tanto per i Business Partner quanto per i loro clienti, liberando da vincoli di costi e lunghe pratiche entrambi le parti in causa. Qualcosa che crediamo possa essere particolarmente apprezzato in un mercato come quello Italiano che vede in questo momento nelle case vacanza un settore strategico per il turismo del Paese».