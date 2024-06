Europee, la Borsa non brinda: Milano negativa, tonfo di Parigi. Euro ai minimi

Borse europee in deciso calo dopo l'elezioni Ue

Le Borse europee aprono in negativo dopo le elezioni Ue, che hanno registrato un più ampio spostamento verso i partiti di destra e di estrema destra, provocando anche alcuni terremoti politici, come in Francia dove il presidente Emmanuel Macron ha chiesto un'elezione lampo a seguito della forte ascesa del partito National Rally di Marine Le Pen.

Si riduce la propensione al rischio tra gli investitori, anche dopo i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, più forti del previsto, che hanno alimentato le preoccupazioni che la Federal Reserve possa aspettare più a lungo di quanto sperato per tagliare i tassi di interesse. Piazza Affari apre la seduta in ribasso il giorno dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. L'Ftse Mib cede lo 0,70%, a 34.416 punti.

Nei primi scambi l'indice Cac 40 di Parigi cede il 2,17% a 7.827,91 punti, il Dax 30 di Francoforte arretra dello 0,72% a 18.422,55 punti, l'Ftse 100 di Londra segna una flessione dello 0,64% a 8.192,85 punti.

Titoli Stato: spread apre in rialzo dopo il voto Ue, tasso al 4%

Lo spread tra Btp e Bund sale in avvio di giornata dopo le elezioni europee. Il differenziale tra i due titoli di Stato a dieci anni si porta da 133 a 137,6 punti e il rendimento del decennale italiano sale sopra il 4 per cento mentre quello tedesco resta al 2,62 per cento.

Moneta unica in ribasso dopo i risultati del voto Ue

Gli investitori guardano con attenzione anche alle valute, oltre che le Borse, in particolare all'euro, che ha subito un arretramento dopo le elezioni europee, scendendo ai minimi delle ultime quattro settimane. Una caduta dello 0,3% causata dall'aumento dell'incertezza politica in Europa. La richiesta di un'elezione anticipata da parte del presidente francese Emmanuel Macron, in risposta alla crescente popolarità del partito National Rally di Marine Le Pen, ha contribuito a ulteriori turbolenze politiche, mettendo sotto pressione l'euro. Quest'ultimo è stato anche influenzato dal rafforzamento del dollaro, seguito da solidi dati sull'occupazione negli Stati Uniti.