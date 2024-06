Elezioni Europee instant poll: bene FdI e Pd, crollo M5S. Lega e FI... Dati

Elezioni Europee instant poll: Lega e Forza Italia testa a testa. Boom di Avs, rischiano Calenda e Renzi

Urne chiuse per le elezioni europee. Affaritaliani.it pubblica gli Instant poll realizzati da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, per il nostro giornale.



Fratelli d'Italia si conferma la prima forza politica con una forchetta tra il 25,1 e il 29,1% migliorando il fato delle Politiche 2022 (26%). in forte crescita rispetto a due anni fa il Partito Democratico che si attesta tra il 20,2 e il 24,2% rispetto al 19,1% delle Politiche. Tonfo del M5S tra il 10,3 e il 14,3% (alle Politiche aveva ottenuto il 14,4%).



La Lega è davanti (di poco) a Forza Italia tra il 7,4% e l'11,4% migliorando così l'8,8% delle Politiche 2022. Ma il partito di Antonio Tajani è vicino tra il 6,9 e il 10,9% (alle Politiche si era fermato all'8,1%). Molto bene Alleanza Verdi Sinistra che supera lo sbarramento del 4% e si attesta tra il 4,4 e il 6,4% crescendo rispetto a due anni fa (3,6%). Stati Uniti d'Europa rischia con una forchetta tra il 3,3 e il 5,3%. Messo ancora peggio Carlo Calenda con Siamo europei tra il 2,6 e il 4,6%. Tutte le altre liste sono sotto la soglia del 4%.