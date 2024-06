Ue, la maggioranza Ursula si conferma. Ppe, socialisti e liberali a 398 seggi

Il Ppe si conferma prima forza al Parlamento europeo

Il Partito popolare europeo si conferma prima forza e ottiene 181 seggi (25,14%), i socialisti di S&D guadagnerebbero 135 seggi (18,75%), i liberali di Renew Europe si confermano terzo gruppo e prenderebbero 82 seggi (11,39%). Insieme dunque, con 398 seggi, avrebbero la maggioranza per replicare l’alleanza del 2019 ed esprimere il/la presidente della Commissione europea. E’ questo il primo scenario che emerge dalla prima proiezione basata sugli exit poll elaborata dal Parlamento europeo.



lla destra di Ecr, dove siede Fratelli d’Italia, andrebbero 71 seggi (9,86%); a ID, Identità e Democrazia 62 (8,61%), ai Verdi/ALE 53 seggi (7,36%), a La Sinistra 34 seggi (4,72%). Infine i non iscritti avrebbero 51 seggi (7,08%) ma molti di questi potrebbero optare nei prossimi giorni per qualche gruppo già esistente o crearne di nuovi.