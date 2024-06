Europee, Germania: l'estrema destra (Afd) sopra il cancelliere Scholz (Spd)

Europee, Germania: peggior risultato della storia del partito del cancelliere Scholz (Spd). In Austria domina l'estrema destra. Ecco la nuova proiezione di Europe Elects

Nei primi exit poll della Germania il centrodestra della Cdu/Csu risulta primo partito con il 30%; segue l'estrema destra di Afd con il 16%. Terzo l'Spd di Olaf Scholz (14%). I Verdi quarti al 12,5%.

Nella prima proiezione fornita dal Parlamento europeo per la Germania il Ppe (Cdu/Csy) risulta primo con 30 seggi. Segue Afd (gruppo non iscritti) con 17; i Verdi 16; S&d 14; Renew 8; La Sinistra 4. L'affluenza è stata al 64%.

"E' un risultato molto amaro per noi". Lo ha detto Kevin Kuehnert, segretario generale della Spd commentando i primi exit poll sulle europee in Germania. Il partito - ha aggiunto - "dovrà cercare le ragioni della debole mobilitazione dei suoi sostenitori". L'Spd ha ottenuto il 14% dei voti, il risultato più basso della sua storia.

Nuova Democrazia prima in Grecia

I media ciprioti, secondo gli exit poll Alpha, stimano che il partito liberale-conservatore Raggruppamento democratico (Ppe), il partito della coalizione di governo, abbia ottenuto tra il 25,5% e il 28,5% dei voti. Nel frattempo, si stima che il Partito progressista dei lavoratori (La Sinistra) abbia ricevuto tra il 23% e il 26%.

Il margine di errore rende impossibile determinare ancora un vincitore chiaro, con i risultati finali che saranno confermati in serata. Cipro manda 6 deputati al Parlamento europeo. Europe Elects stima un’affluenza al 15%, in calo di 6 punti rispetto al 2019.

Nella prima proiezione del Parlamento europeo sul risultato delle elezioni europee in Grecia, il Ppe è primo con 8 seggi. Segue La Sinistra con 4 seggi; S&d 3 ed Ecr 2.

L'estrema destra domina in Austria

Secondo gli exit poll pubblicati dai principali media austriaci, il partito di estrema destra Fpo risulta vincitore delle elezioni europee in Austria. All'Fpo viene accreditato il 27% dei voti, diventando per la prima volta la forza politica più importante del Paese alpino.

Nelle prime proiezioni del Parlamento europeo per l'Austria, l'Fpo risulta prima delegazione con sei seggi (Gruppo Id). Seguono Ppe e S&d con 5 seggi ciascuno; e Verdi e liberali con 2 seggi ciascuno.

Olanda, Laburisti-Verdi in testa

Nella prima proiezione del Parlamento europeo per i Paesi Bassi la coalizione laburisti-verdi ha otto seggi (4 S&d e 4 i Verdi). Seguono liberali e Id (Wilders) con 7 seggi ciascuno. Il Ppe 6 seggi.

In Finlandia Ppe al 25,3%

In Finlandia, con il 52,7% dei voti scrutinati, il Partito di coalizione nazionale (Ppe) risulta primo con il 25,3%; segue l'Alleanza di sinistra con il 18,3%. Poi l'Sdp (S&d) al 15,6%; i liberali del Partito di centro all'11,5%. I Verdi all'11,2% e i Veri finlandesi (Ecr) al 6,7%.

Malta, 3 seggi a S&d e 3 al Ppe

I sei seggi che spettano a Malta sono stati 'equamente' distribuiti tra il Ppe e S&d: tre ciascuno.

Croazia, sei seggi al Ppe

Nelle proiezioni del Pe per la Croazia emerge come vincitore il Ppe (gruppo del presidente Andrej Plenkovic) che si aggiudica sei seggi. Seguono i socialisti di S&d con quattro seggi e i Verdi con uno.

Bulgaria, 6 seggi a Ppe; 5 ai liberali e 2 a S&d

Ppe in vantaggio anche in Bulgaria secondo le prime proiezioni pubblicate dal Pe: i popolari agguantano sei seggi. Seguono i liberano con cinque. Per i socialisti due.

Nuova proiezione di Europe Elects su 8 Stati

La nuova proiezione di Europe Elects con i primi risultati post-elettorali di 8 Stati assegna 186 seggi al Partito popolare europeo, 136 ai Socialisti&Democratici e 89 a Renew.

Articolo in aggiornamento...