Eurozona, il pil cresce anche nel quarto trimestre

Eurozona: Pil quarto trimestre 2022 +0,1%; occupazione +0,4%

Nel quarto trimestre del 2022 il Pil corretto per gli effetti stagionali è aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro ed è rimasto stabile nell'Ue, rispetto al trimestre precedente, secondo una stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Unione europea. Nel terzo trimestre del 2022, il Pil era cresciuto dello 0,3% sia nell'area dell'euro che nell'Ue.

Secondo una prima stima della crescita annuale per il 2022, basata sui dati trimestrali corretti per gli effetti stagionali e calendari, il Pil è aumentato del 3,5% nell'area dell'euro e del 3,6% nell'Ue. Sempre nell'ultimo trimestre dell'anno, il numero di persone occupate è aumentato dello 0,4% sia nell'area dell'euro che nell'Ue. Nel terzo trimestre del 2022, l'occupazione era aumentata dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'Ue. Secondo una prima stima della crescita annuale per il 2022, basata sui dati trimestrali, l'occupazione è aumentata del 2,2% nell'area dell'euro e del 2,0% nell'Ue.